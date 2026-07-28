蘋果公司證實，iPhone機體溫度越高越容易耗電，近日就有日本網友分享，iPhone升級最新iOS後確實容易發熱，但只要到「設定」中的「輔助使用」開啟「減少透明度」功能，手機溫度便逐漸下降，引起大批用戶實測，不少人都有感直呼：「瞬間變涼。」旅日臉書粉專「魚漿夫婦」表示，該功能會以不透明背景取代即時模糊效果，可降低GPU運算負擔，因此確實有助減少發熱。不過，降溫並非立即見效，若手機仍持續發燙，也可能與系統建立索引、App背景定位或高溫環境使用有關，效果因人而異。
iPhone開啟1功能降溫成功！日本網友驚呆
一名日本網友分享，iPhone升級至最新iOS後，手機經常燙手，於是進入「設定」，依序點選「輔助使用」→「顯示與文字大小」，開啟「減少透明度」功能，沒想到使用後發現機身溫度逐漸下降，實測後相當有感。旅日粉專「魚漿夫婦」也轉發這項設定技巧，並從技術角度分析原因，指出此功能確實有助於降低GPU運算負擔，因此理論上能減少手機發熱。
魚漿夫婦表示，iOS系統中的選單、通知中心、控制中心及桌面等介面，大量採用「即時半透明與動態模糊（Real-time Blur Effect）」視覺效果。當使用者滑動畫面、切換App時，GPU（圖形處理器）需要持續進行即時渲染，反覆計算背景光線與色彩變化，因此增加運算量與耗電，也提高發熱機率。
而「減少透明度」原本是為視力較差、需要提升介面辨識度的使用者設計。開啟後，系統會以純色或不透明背景取代透明模糊效果，減少GPU繪圖與渲染次數，因此能降低功耗，技術上確實有助於減少熱源產生。
iPhone降溫背後原理曝光！一票人實測有感
不過，魚漿夫婦也提醒，網路流傳「一開就瞬間降溫」的說法過於誇張。即使GPU功耗在短時間內降低，機身內部累積的熱量仍需透過金屬機身、玻璃及散熱結構慢慢釋放，因此通常需要數分鐘才能感受到溫度變化，不可能瞬間變冷。
此外，若手機仍持續發熱，也可能與剛升級iOS後24至48小時內系統持續建立背景索引、社群或導航App長時間背景定位，以及高溫環境搭配高亮度螢幕使用等因素有關，未必都是透明效果造成。
貼文曝光後，不少網友紛紛留言分享實測心得，「真的瞬間降溫有感」、「16開了，手機冷一整天超爽」、「實測真的有用」、「沒有誇張，瞬間變涼」。不過，也有人認為關閉透明效果後介面美觀度下降，「設定後真的變醜了」、「可以只打開減少明亮效果，美觀又小降溫」、「還是不喜歡這種介面，就讓它繼續燙吧」。
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一名日本網友分享，iPhone升級至最新iOS後，手機經常燙手，於是進入「設定」，依序點選「輔助使用」→「顯示與文字大小」，開啟「減少透明度」功能，沒想到使用後發現機身溫度逐漸下降，實測後相當有感。旅日粉專「魚漿夫婦」也轉發這項設定技巧，並從技術角度分析原因，指出此功能確實有助於降低GPU運算負擔，因此理論上能減少手機發熱。
而「減少透明度」原本是為視力較差、需要提升介面辨識度的使用者設計。開啟後，系統會以純色或不透明背景取代透明模糊效果，減少GPU繪圖與渲染次數，因此能降低功耗，技術上確實有助於減少熱源產生。
不過，魚漿夫婦也提醒，網路流傳「一開就瞬間降溫」的說法過於誇張。即使GPU功耗在短時間內降低，機身內部累積的熱量仍需透過金屬機身、玻璃及散熱結構慢慢釋放，因此通常需要數分鐘才能感受到溫度變化，不可能瞬間變冷。
此外，若手機仍持續發熱，也可能與剛升級iOS後24至48小時內系統持續建立背景索引、社群或導航App長時間背景定位，以及高溫環境搭配高亮度螢幕使用等因素有關，未必都是透明效果造成。
貼文曝光後，不少網友紛紛留言分享實測心得，「真的瞬間降溫有感」、「16開了，手機冷一整天超爽」、「實測真的有用」、「沒有誇張，瞬間變涼」。不過，也有人認為關閉透明效果後介面美觀度下降，「設定後真的變醜了」、「可以只打開減少明亮效果，美觀又小降溫」、「還是不喜歡這種介面，就讓它繼續燙吧」。