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台中市議會今（28）日進行市長施政報告，針對台中市商業會理事長謝豐享日前反映「中聯脂油品事件」對商家的衝擊，卻遭市長盧秀燕以「他深綠的」回應，引發爭議。議員黃守達指出，市府面對食安質疑不先處理問題，而是先區分政治立場，將過去力挺市府的工商大老貼上政治標籤，直斥盧市長是貨真價實的「政治癌」。黃守達表示，謝豐享過去大力支持台中購物節、會展中心等經濟活動，市府在2025年3月發布的新聞稿中，還特別引用謝的發言，將其視為攜手拚經濟的重要產業代表。黃守達質疑，難道稱讚市府時就是重要代表，提出建言與批評時，就變成「深綠人士」？支持盧市長就是市民，批評就要被檢討政治立場？」黃守達當場詢問與謝豐享互動長達7年的經發局長張峯源，是否認為謝理事長是「深綠」？張峯源回應「政治立場是憲法保障的基本權利，不宜代他發言」。黃守達肯定局長給出正常答案，並強調經發局與工商團體互動，看重的是產業代表性與建言，而非調查對方有沒有國民黨黨證。黃守達進一步要求盧秀燕說明，在謝豐享發表聲明前，市府是否曾主動致電商業會了解業者需求？油品事件發生後，市府又是否正式行文各相關公會，說明下架、退換貨及補救措施？對此，盧秀燕表示，每個人都有自己的主觀看法，像我就認為你是綠的，難道你要否認嗎？你就勇敢承認你是綠的。對於市長的回應，黃守達諷刺盧秀燕完全沒聽懂問題。他表示，不管政治立場為何，市府都應協助受衝擊的廠商處理消費爭議，而非在市民撥打1999陳情時「先調查政治立場」？黃守達痛批，盧市府面對媒體追問稽查制度避而不答，面對毒物專家與醫療界代表的專業判斷汙衊為「癌細胞」，面對批評者則急著貼標籤。他直指盧秀燕才是把公共問題政治化的「政治癌」，把每一個不同意見的人都當成敵人，此舉不但無助釐清食安事件，更嚴重傷害市府與產業、市民之間的信任。