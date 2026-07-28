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AI預判瓦斯用量 告別洗澡洗到一半沒熱水

一支iPhone變棒球教練 AI分析揮棒數據

▲b4-app讓使用者只要有一支手機，就能練習揮棒打擊。（圖／傳接球實驗室提供）

AI成醫師數位分身 24小時協助健康諮詢

▲「Amedi系統」將醫院行政諮詢提升至自動化服務，幫助使用者快速取得個人化健康建議。（圖／傳接球實驗室提供）

AI機器人不只會送餐 還能辨識熟客、主動避障

AI智慧座艙降噪 還能偵測疲勞與情緒

▲律芯科技研發全台首顆「智慧座艙多模態感測融合AI晶片」，可即時分析噪音、偵測駕駛疲勞與情緒變化，協助提升行車安全。（圖／業者提供）

瓦斯還沒用完，系統已先行提醒瓦斯行安排配送；一支iPhone就能把棒球揮棒變成專業數據；看診前，AI已經協助醫生整理好病患體況；餐廳裡的機器人能辨識來客、主動避障；進入車內，不戴耳機也能降低惱人噪音。以上不再僅止出現於科幻電影情節，而是即將實現的真實場景，AI正無痛融入日常生活。近年經濟部產業發展署推動「AI賦能百工百業」相關政策，著眼於產業整體發展與企業AI升級。其中，產發署電子資訊產業組核心任務在於AI硬體供應鏈強化與AI跨域應用。一方面協助新興企業產品落地與市場驗證，另一方面則輔導傳統製造業導入智慧化工具、優化既有製程。隨著政策持續發酵，從商業場域到庶民生活，無不感受到AI帶來的實質改變。不過，綜觀AI的各項應用，仍屬日常生活場景對大眾來說最有感。從產業發展署揭露的廠商產品中，很難不留意到AI在食衣住行育樂，甚至城市安全及醫療服務的多元運用。無論是用戶還是傳統瓦斯行本身，最難掌握的往往是「瓦斯何時會用完」。「凌波科技」以「AIoT液位偵測結合燃氣智慧管理平台」，讓瓦斯行業者從被動等待叫瓦斯，轉為主動掌握用量、安排訂單與配送路線，不僅降低人力與無效趟次，也讓傳統民生服務走向數據化營運。在棒球場上，過去要靠高價雷達與專業設備才能取得的訓練數據，如今也能裝進手機。「傳接球實驗室」開發b4-app，運用AI與電腦視覺，透過iPhone鏡頭即時分析擊球初速、仰角、揮棒軌跡與生物力學，讓科學化訓練從職業球隊走向一般民眾，推動運動科技普及。面對診所人力吃緊與民眾希望快速取得可信資訊的需求，「您好健康」推出「Amedi系統」，協助建立專屬的AI醫師數位分身，提供全天候線上互動、資訊說明、預約連結及自動諮詢。業者強調，AI並非取代醫師，而是承接以往瑣碎的溝通與制式流程，讓醫師量能更聚焦於專業診療，也讓健康諮詢服務更容易使用。餐飲服務場域也從「會移動」迎來「會看、會聽」的AI。「鈺立微」以國產技術打造「自主移動機器人（AMR）」平台，整合3D感測、邊緣AI與雲端協作，完成一位能靈活適應動態環境的「AI侍酒師」。它具備1.6公尺內安全煞停、避障能力，甚至擁有辨識熟客的臉部偵測系統，正確率逾90%，讓機器人服務更具溫度。開車時最容易被忽略的疲勞來源之一，是持續不斷的低頻噪音。「律芯科技」研發全台首顆「智慧座艙多模態感測融合AI晶片」，運用邊緣AI即時分析噪音或警示音，在抵銷噪音之餘，還能整合影像與生理數據，精準偵測駕駛是否疲勞及情緒變化，於高壓情境引導放鬆、分心時提升專注，即時調節駕駛身心狀態。「科技始終來自於人性。」AI之於台灣，是帶動產業飛躍的強勁助攻力，也是我們傲立全球供應鏈的重要名片。然而，科技的終極價值，從來不在於技術本身，而是在於能否不動聲色地融入民眾日常。當AI應用褪去生硬的科技外衣，化身貼近生活的「隱形管家」，這才是政策資源引導新興科技真正造福人民的最佳體現。