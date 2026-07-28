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美國蒙大拿州一名護理師在挑戰該州最高峰時，遭遇了一場罕見的登山意外。他在滑倒後不幸遭自己的登山杖刺穿身體，但他靠著專業的醫療判斷，選擇不拔出登山杖，徒步走下16公里山路，經搶救後已無大礙，目前正在康復中。根據 CBS 電視台地方頻道 WKRC報導，事發當時，護理師希法爾迪（David Cifaldi）正與兩位好友一同挑戰海拔 12,799 英尺（約 3,901 公尺）的蒙大拿州第一高峰「花崗岩峰」（Granite Peak）。就在入山約 10 英里處，希法爾迪不慎在岩石上滑倒。希法爾迪回憶，「我只是在岩石上滑了一下，這真的是一場非常罕見的意外」；當他站起來時，發現一支登山杖掉在地上，而另一支則已經深深刺入他的側腰。身為一名傷口照護護理師，希法爾迪表示自己的專業醫療訓練讓他瞬間冷靜下來。「我覺得我護理師的職業本能立刻啟動了，當我完成自我評估，確認傷勢暫時沒有生命危險後，我就相當確定自己能靠自己的力量下山。」為了避免引發大出血，希法爾迪與同伴並未冒然拔出登山杖。他們決定果斷折返，在登山杖仍扎在體內的狀況下，沿著險峻的地形小心翼翼地徒步撤退了 10 多英里。撤退途中，其中一位朋友利用衛星通訊器聯繫搜救單位，另一位朋友則全程走在希法爾迪身後，時刻監測他的身體狀況。歷經約六個半小時的艱辛跋涉，一行人終於抵達登山口。希法爾迪隨後被送往醫院，並轉診至位於比靈斯（Billings）的醫療機構（Intermountain Health）。醫療團隊隨後順利為他手術取出登山杖。希法爾迪感嘆，「我覺得自己非常幸運，要是傷口再偏個幾英吋，今天可能就是完全不同的結局了。」