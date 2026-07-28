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為持續提升孕產照護及育兒友善環境，新北市長參選人李四川今（28）日在婦產科名醫、立委陳菁徽見證下發表「好孕政策」，包括產前篩檢、孕前支持、生育照護到產後陪伴四大面向，將推動產前遺傳性疾病篩檢加碼補助、完善高風險孕產婦健康管理機制、新北全國首創的解凍卵補助再翻倍至6萬元、建立孕期到產後的完整心理支持體系並加碼提供3次免費心理諮商，打造新北成為安心檢、安心孕、安心生、安心養的城市。李四川表示，女性是家庭的核心，照顧好孕產婦，不只是照顧一個人，更是守護全家人的幸福與新北的未來，為了減輕準父母的經濟負擔與心理壓力，規劃完整四大孕產支持機制。一、安心檢，產前遺傳性疾病篩檢加碼補助，羊膜穿刺免費或其他遺傳性疾病篩檢最高3000元，減輕準父母的經濟負擔，及早掌握胎兒健康狀況，透過預防醫學及早介入，守護母嬰健康，也減少家庭後續醫療與照護壓力。二、安心孕，完善高風險孕產婦健康管理機制，將妊娠糖尿病、妊娠高血壓及孕期憂鬱症等納入重點照護，整合醫療院所與社區健康照護資源，提供持續追蹤、健康管理、心理支持及必要轉介服務，降低孕產婦及新生兒併發症風險，打造更完善的母嬰照護網。三、安心生，新北市已推出全國首創的解凍卵補助，李四川表示，當選後將由現行3萬元提高為6萬元，並持續推動醫療性凍卵及凍精補助，協助有生育需求家庭及因癌症治療可能影響生育能力的市民，保留未來生育希望，完成成家的夢想。四、安心養，將心理健康照護向前延伸至孕期，建立孕期到產後的完整心理支持體系。推動愛丁堡憂鬱量表早期篩檢，並加碼提供3次免費心理諮商，協助媽媽平安度過孕期與產後身心調適，照顧媽媽，也照顧整個家庭。李四川表示，「照顧女性，就是照顧家庭；守護母嬰，就是守護新北的未來。」他先前也已提出校校有公托、容獎鼓勵企業增設托育，以及好孕專車延長到一歲、運動中心免費臨托、興建大型親子館等育兒及親子友善政見，將全力打造從孕前到產後的完整照護網，讓年輕爸媽們安心生養、放心育兒，使每個家庭都能在新北幸福成長。陳菁徽表示，以臨床實務經驗而言，李四川推出的好孕政策非常有感，是支持孕產婦重要力量，她也感性提到，自己曾經歷三次流產，深知在許多高齡產婦及流產率不低的社會中，許多女性朋友非常需要更進一步的孕產支持與協助，非常開心未來在李四川擔任市長的新北市，能夠提供母嬰更完善的照護環境。李四川競選辦公室主任、同時也是二寶媽的江怡臻透露，自己同樣流產過，對於許多媽媽懷孕期間反覆掙扎的心情，以及孩子出生之後的育兒焦慮，完全感同身受，李四川作為新北市長參選人，負責任也非常前瞻性地提出好孕及育兒、親子等政策，就是希望透過一條龍規劃，讓新北生養環境可以一步步地往前走，讓每一位想生育、已生育的爸爸媽媽們獲得更多支持跟幫助，一起守護台灣的這一代及下一代。