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熊本規模7.1強震 宇城市、冰川町震度7

熊本多地震度6強 九州廣泛感受搖晃

長崎、鹿兒島震度5強 福岡、佐賀也出現強震

日本發布海嘯注意報 慎防餘震及二次災害

日本熊本縣28日下午發生規模7.1地震，震源深度約10公里，在熊本縣宇城市、冰川町觀測到日本震度分級最高的「震度7」，九州多地也出現震度6強至5弱的劇烈搖晃。目前日本當局已經發布了海嘯注意報。初步資料顯示，地震發生於28日下午4時27分左右，震央位於熊本縣熊本地區，地震規模7.1，震源深度約10公里，屬於極淺層地震。熊本縣宇城市豐野町及冰川町島地觀測到震度7，代表當地出現極為劇烈的搖晃，民眾可能難以站立或移動，未固定的家具可能大幅位移甚至翻倒，耐震能力較弱的建築也有倒塌風險。熊本縣宇城市松橋町、不知火町、冰川町宮原、熊本市南區富合町與城南町，以及八代市、宇土市、美里町、益城町等地，測得震度6強。八代市、合志市、大津町、西原村、御船町、上天草市及蘆北町等地則觀測到震度6弱。強烈搖晃範圍遍及熊本縣大部分地區，熊本市中央區、東區、西區、北區，以及山鹿市、菊池市、水俣市、天草市等地，也測得震度5強至5弱。地震影響不只限於熊本縣。長崎縣南島原市加津佐町，以及鹿兒島縣薩摩川內市、薩摩郡薩摩町與出水郡長島町部分地區，皆觀測到震度5強。福岡縣柳川市、大川市，佐賀縣神埼市、白石町，以及長崎縣雲仙市、諫早市和宮崎縣部分地區，也出現震度5弱。此外，福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿兒島等九州各縣大範圍測得震度4，遠至山口、愛媛、鳥取、島根、廣島及高知等地，也感受到震度3以上搖晃。由於此次地震震源極淺、規模達7.1，強震區可能出現房屋受損、道路中斷、山崩、停電或火災等災情，但目前尚無法確認實際受災程度。日本相關單位預料將陸續確認各地傷亡、交通與基礎設施狀況。日本當局目前已經發布海嘯注意報，有明‧八代海預計將出現1公尺浪高，長崎縣西方、熊本縣天草灘沿岸也預計會出現未滿20公分浪高。