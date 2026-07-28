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老豬農喊「傾家蕩產」 農業局：未誠實通報害防疫延誤

台中市梧棲區洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟疫情，導致全國豬隻一度全面禁運、禁宰，造成產業損失約21億元。檢方將畜牧場負責人、87歲豬農陳福及其兒子提起公訴。台中地方法院今（28）日一審宣判，父子分別遭判處1年6月、3年有期徒刑。老豬農情緒激動表示，這起事件已讓一家人傾家蕩產，如今還要坐牢1年半，「這是要讓我死在監獄。」起訴書指出，陳姓父子分工經營洽興畜牧場，父親擔任負責人，兒子負責場內作業，依法須每日將廚餘蒸煮處理照片或影片上傳至環境部系統，但兩人涉嫌長期以舊照片充當當日紀錄，製作不實申報資料。此外，檢方查出，畜牧場爆發非洲豬瘟後，父子自行購買抗生素投藥，為避免疫情曝光影響豬隻拍賣及銷售，不僅未依規定通報，明明已有46頭豬死亡，卻在「委託化製三聯單」中低報死亡數量，還將30頭疑似染疫豬隻送往大安屠宰場販售，不法獲利約32萬元。檢方痛批，陳姓父子罔顧公共利益及養豬產業安全，偵查期間也未坦承犯行。陳父面對多項關鍵問題均以「我年紀大了，忘記了」回應，因此依《偽造文書罪》、《廢棄物清理法》及《詐欺取財罪》等罪嫌提起公訴，並主張兩人犯後態度不佳、惡性重大，建請法院從重量刑。台中地院今天上午宣判，陳父遭判處有期徒刑1年6月，併科罰金10萬元；兒子陳瑞堂則遭判處3年有期徒刑，全案仍可上訴。面對一審判決結果，87歲陳父表示無法接受，強調自己「沒有殺幾百人」，如今家產幾乎耗盡，之前已遭羈押一段時間，現在還要再坐牢，「這是要讓我死在監獄。」台中市政府農業局長李逸安表示，防疫最重要關鍵就是畜牧場自主、誠實通報，陳姓父子當時未提供正確資訊，導致防疫工作嚴重延誤。無論是市議會專案調查、監察院調查或市府內部檢討，都發現防疫流程仍有許多待改善之處，市府已針對此次事件全面檢討，未來將持續精進防疫機制，避免類似疫情再次發生。