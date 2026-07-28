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▲首航儀式今天中午在台中國際機場舉行，浙江長龍航空副總裁王玉國強調，航空通則兩岸通，人流暢則經貿興。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.28)

台中機場再添全新定期客運新航線！浙江長龍航空今（28）日正式開航「成都天府－台中」航線，每周提供兩班往返服務，這也是長龍航空首條兩岸直飛航線，象徵航網布局向台灣市場邁出重要一步，同時也為中台灣旅客往返大陸西南地區增添直飛選擇。首航典禮今天中午在台中國際機場舉行，浙江長龍航空副總裁王玉國表示，成都天府－台中航線是長龍航空首條兩岸直飛航班，對長龍航空而言不僅是全新起航，更肩負促進兩岸交流的重要責任。隨著航線正式啟航，長龍航空也正式加入兩岸空中航網，希望透過穩定、高效率的直航服務，搭建成都與台灣中部間的空中橋梁。他強調，航空通則兩岸通，人流暢則經貿興。浙江長龍航空成立於2011年，總部設於浙江杭州，以杭州蕭山國際機場為主要營運基地，是浙江省本土客貨綜合航空公司，也是杭州亞運航空客運官方合作夥伴。目前機隊已擴充至78架Airbus A320系列客機，近年持續拓展航網，強化區域航空服務能力。航空公司表示，成都為大陸西部重要交通與經濟中心，除商務活動活絡外，也擁有都江堰、青城山、大熊貓繁育研究基地、武侯祠、寬窄巷子及錦里古街等知名景點，加上川菜文化享譽國際，長期是熱門旅遊城市。新航線開通後，可望帶動兩地雙向旅遊、商務往來及會展交流，進一步提升兩岸觀光與經濟合作效益。依航班規畫，成都天府－台中航線每周二、六飛航。去程GJ8301上午11時10分自成都天府國際機場起飛，下午2時25分抵達台中國際機場；回程GJ8302下午3時25分由台中起飛，晚間7時抵達成都天府國際機場。浙江長龍航空表示，未來將持續優化兩岸航線布局，串聯更多城市，提供旅客更多元便利的飛航服務。