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藝人洪毛昨（27）日舉辦「啟匠新能源有限公司」開幕典禮，胡瓜、蕭大陸、龍天翔、高欣欣、李國超、江宏恩等人都到場祝賀。洪毛表示很多人認識他是因為演藝工作，當年是因為幫忙好友姚元浩拍攝《廉政英雄》的飆車戲才出道，其實自己的「老本行」一直都是汽車。他透露在加入演藝圈前曾是職業賽車手，也曾投資鞋業、3C產業，但真正讓自己最有熱情、最想深耕的始終還是汽車。洪毛分享，自己踏入演藝圈其實是一場美麗的意外。當年好友姚元浩拍攝《廉政英雄》時，劇組需要具有職業賽車執照的人協助拍攝道路飆車戲，因此邀請他幫忙兩天，沒想到兩天變兩個月、兩個月變兩年，就這樣一路拍到現在，一晃眼已經在演藝圈近20年。他笑說：「汽車跟演藝圈，就是我最熱愛的兩份工作。」如今將兩項熱愛結合成立「啟匠新能源」，洪毛表示，看好新能源車市場快速發展，希望提供更多元、更便利的服務。他指出，目前電動車越來越普及，但維修資源仍相對不足，許多車主只能回原廠排隊，一等就是一、兩個月，因此決定結合產業資源，打造新能源車一站式服務中心，讓車主擁有更多元的選擇。除了提供新能源車維修、高壓電池檢測、升級及保養服務外，洪毛也希望公司成為人才培育的平台。他表示，公司集結許多老師傅與原廠技師，希望透過完整的教學培訓，協助更多年輕人學習技術、投入新能源產業，甚至未來能夠自行創業。「我們不只是維修中心，也是教學中心，希望把新的市場交給更多年輕人，一起把產業做得更好。」開幕當天，綜藝天王胡瓜特地現身力挺，一見面便關心洪毛近況，也提醒他創業之餘別忘了照顧自己，保持好的身體狀態才能走得長遠。胡瓜也相當看好新能源產業的未來發展，直言：「電動車就是未來趨勢。」並祝福洪毛事業大展鴻圖，在新領域闖出一片天。他最後強調，創立啟匠新能源最大的初衷不是賺錢，而是服務，希望透過完善的一站式服務，從新車配件、影音升級、保養維修到高壓電池檢測，都能提供車主更便利、更專業的選擇，也期待為台灣新能源產業盡一份心力，打造更完善的電動車維修生態。