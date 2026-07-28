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▲兄弟投手教練、大聯盟傳奇王建民登板，引發外界驚呼。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.19）

▲蔡其昌明星賽上從王建民手中敲出安打上壘。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.19）

2026年中職明星賽告一段落，中職官方Youtube頻道昨日上傳明星賽幕後花絮，多位傳奇球星早就換上球衣，在牛棚、打擊籠熱身，整個流程都經過聯盟巧妙安排，甚至與主審都串通好，目的就是為球迷帶來一場精彩的棒球盛宴。其中中信兄弟投手教練、傳奇巨投王建民，事前就得知要跟會長蔡其昌對決，發下「神預言」要投給會長打安打，最後果然成真。中職明星賽2天、2場比賽，共有16位傳奇球星於比賽中後段登場，讓球迷都相當感動，就連即將屆滿退任的會長蔡其昌也於第2天代打上場，對決台灣最具代表性的傳奇王牌王建民，最終從王建民手中敲出游擊方向滾地安打上壘，成為中職明星賽經典一幕。中職官方Youtube頻道昨日上傳明星賽幕後花絮，原來每一位球星上場、都是與聯盟溝通後的巧妙安排，王建民早就知道要對決會長蔡其昌，一開始很擔心丟到他，工作人員笑說，所以找控球最好的丟，結果王建民謙虛地笑回，「啊我控球就不好啊！」後來熱身完畢、上場前，王建民也對鏡頭發下豪語，「我要投給會長打！安打！」最後該打席不僅首度演出中職首次ABS好球帶挑戰、最後蔡其昌也敲出安打，該次對決堪稱完美收尾。除了王建民之外，幕後花絮也有不少傳奇球星入鏡，留下不少笑點，包含周思齊、林岳平練習時就氣喘吁吁、許銘傑與戴培峰的有趣互動，都讓球迷笑翻，球評黃忠義則笑說，「退役比較久，精進的不是技術，是肥肉！」更多完整趣味花絮，請到中職Youtube頻道收看嘍！