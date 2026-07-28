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▲Pocky百奇御神好籤筒，超商獨家販售，特價189元。（圖／7-11提供）

▲以半導體晶片為靈感打造精緻方形外觀的「HBM Chips蜂蜜香蕉口味餅乾」。（圖／7-11提供）

▲「我超好運袋」特價159元，內含大乖乖奶油椰子3包入，附加可愛乖乖迷你魔術方塊鑰匙圈。（圖／7-11提供）

▲8月5日起購買指定中元零食飲料商品任選6件加購價199元可獲得三麗鷗可愛鬼束口托特包。（圖／7-11提供）

▲「AI天后靈籤守護」結合媽祖祈福意象與AI靈籤互動。（圖／7-11提供）

▲7-11攜手宮廟推出的「代客普渡服務」也是年年熱銷，今年有大甲鎮瀾宮、旗山天后宮、西螺福興宮推出的專屬「普渡箱」。（圖／7-11提供）

蜂蜜水、衛生紙等生活用品



（二）股票禮品卡：每箱都有「永豐金證券股票禮品卡」一張， 張張皆有獎，最高可得3000元存股投資金



（三）指定支付狂送1萬5000點：9月1日前使用全盈Pay或My FamiPay購買肖像福箱，每箱再加贈1萬5000 Fa點。



▲全家即起推出5款中元福箱，最低只要399元，《玩具總動員》、《怪獸電力公司》經典IP系列都有。（圖／全家提供）



並且凡購買實體店舖中元端架指定商品，享任選2件79 折、3件77折，單筆消費滿4件，即可獲贈「玩具總動員保冷袋」一個；8月5日起，於線上中元普渡專區消費單筆滿199元，也可同步獲得「玩具總動員保冷袋」一個（單筆不累贈，數量有限，送完為止）。



▲全家指定商品單筆消費滿4件，即可獲贈「玩具總動員保冷袋」一個。（圖／全家提供）



迎接8月27日即將到來的中元節，7-11宣布開跑中元節檔期，除了線上攜手宮廟推出「代客普渡服務」外，門市主題貨架推出創意搞怪拜拜零食組合，像是超巨大Pocky抽籤筒，真能抽出運籤，還有「預購誌」推出「AI天后靈籤守護」，把媽祖結合AI智能，無論何時何地，動動手指即可虔誠求籤。全家則是即起推出5款中元福箱，最低只要399元，《玩具總動員》、《怪獸電力公司》經典IP系列都有。7-11即起至9月1日推出中元節主題商品，主打大包裝，且指定零食2件79折、持uniopen聯名卡享3件75折，超吸睛包括「Pocky百奇御神好籤筒」吃甜食還可以抽好籤求大吉；以半導體晶片為靈感打造精緻方形外觀的「HBM Chips蜂蜜香蕉口味餅乾」工程師必買保庇機器運轉順利，同時還有主打最夯IP的「百事曬黑三麗鷗夏日假期組」、「百事小小兵自在生活收納組合」。8月5日起購買指定中元零食飲料商品任選6件加購價199元可獲得三麗鷗可愛鬼束口托特包一個。7-11「預購誌」即日起至9月20日推出結合各大媽祖信仰聖地的「保平安」主題選品。有多款超商通路獨家商品，包括「白沙屯媽祖護佑平安御守」、「虎爺淨身平安包x隨身大御守」，以及「AI天后靈籤守護」、「白沙屯媽祖奈米神轎球吊飾」。其中「AI天后靈籤守護」，將媽祖祈福意象與AI靈籤互動，24小時都能向媽祖問籤。此外，7-11即日起還推出電影《粽邪4:坤蒂拉娜》周邊商品預購，T-SHIRT套組預購售價999元，內附衣服、電影票2張、書籤2份，膽大的粉絲們別錯過蒐藏機會。7-11今年也再度與大甲鎮瀾宮、旗山天后宮、西螺福興宮推出專屬「普渡箱」，消費者至門市預購即可一次完成代辦、代拜、代捐整合流程，免奔波也能參與中元普渡大法會；選擇宅配方案者將收到法師誦經祈福後的供品與贈品，選擇捐贈者則可將普渡箱直接轉贈社福機構，並獲贈感謝狀。另外還有「代客毛孩普渡」，民眾捐贈後由宮廟代辦、代拜將犬貓寵物普品組進行普渡後，將再捐贈給流浪動物機構。全家即起開賣多款IP肖像及寵物福箱，全系列共五款，最低只要399元。三款399元的有「全家總動員箱」、「怪獸驚喜箱」及素食者可選購的「TOY蔬多力箱(蛋奶素)」三種款式都是399元。開箱三重優惠（一）福箱內容物為總價值約518至603元的零食餅乾，更有機會獲得超值「商品兌換卡」，可隨機兌換家庭號鮮乳、