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南部女嬰重症仍住加護 新冠疫苗本週配送10.8萬

新冠藥舒冠效替代 快篩庫存還有

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國內新冠疫情快速上升，疾管署表示，新冠門急診就診單週計1萬605人次，新增42例本土重症病例。疾管署防疫醫師林詠青提到，其中1例死亡個案為70多歲男性，送醫急救當日死亡。另外有一例則是去年10月至今最年輕個案，為7個月大女嬰。疾管署提醒，上週單週新增42例重症病例為今年最多。依據疾管署監測資料顯示，國內新冠肺炎疫情上升， 第29週(7/19-7/25)新冠門急診就診計1萬605人次，較上週(7/12-7/18)上升117.4% ；上週(7/21-7/27)新增42例本土重症病例及2例本土死亡病例。林詠青指出，死亡個案中，一例70多歲男性個案本身有糖尿病等慢性病史，去年10月接種新冠疫苗，7月中出現發燒症狀、到醫院就醫確認新冠陽性，但因為只有發燒症狀，先開立抗病毒藥物治療；2天後發生意識喪失，隨即沒有呼吸心跳，急救無效當天死亡，為新冠病毒感染合併雙側肺炎、呼吸衰竭。另一位重症為去年10月至今最年輕個案，是南部一名未滿1歲女嬰，也沒有潛在病史，雖然是已屆月齡可打，但並未施打新冠疫苗，7月下旬個案出現全身發燙症狀，送醫途中出現全身抽搐、眼睛上吊、全身發紫的情況，檢驗新冠陽性。目前個案仍在加護病房治療，但意識狀況恢復。疾管署署長羅一鈞說，預估單週就診人次約5.1萬，後續進入1、2週的高原期。這段期間呼籲民眾仍要施打疫苗。他說，本週預計總共配送10.8萬劑疫苗，因為每週都會向衛生局調查需求，上週接種7607人、打氣比前一週翻了3倍。羅一鈞提到，各衛生局回報疫苗需求數明顯增加，昨天跟今天配送2.8萬劑，後天會再配送8萬劑，北市已佔2萬多劑，本週總計配送10.8萬劑。藥物部分，羅一鈞指出，莫納皮拉韋的EUA緊急授權於2024年12月31日已屆期，但全數500多人份在7月25日全數屆效。在7月25日後全數改用Xocova錠舒冠效作為替代藥物。羅一鈞說明，原先使用莫納皮拉韋，可直接換成舒冠效使用，目前存量有1.8萬人份。因應近期新冠疫情升溫，羅一鈞表示，若有症狀除了可就近購買快篩，包括7-11、全家、全聯、康是美及連鎖藥局大樹、丁丁等，都有穩定供貨，也可在新冠專區查詢或是撥打1922防疫專線詢問；目前快篩仍有庫存，沒有缺貨現象。疾管署副署長曾淑慧說，整體新冠疫情在全台六區，台北區上升102.2%、北區上升120%、中區上升126.3%、南區上升107.5%、高屏區上升120.7%、東區上升87.4%。新冠就診與重症人數攀升，除了戴口罩、勤洗手，家中有人感染時還能怎麼做？哪些狀況又需要盡快就醫？本書從病毒傳播、疫苗防護到常見感染處置，補充未能詳述的家庭照護知識，幫助你在疫情升溫時更有依據地保護自己與家人。