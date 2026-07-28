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熊本三隅 ：海嘯已抵達，滿潮時間為晚間8點53分

：海嘯已抵達，滿潮時間為晚間8點53分 熊本八代港 ：海嘯已抵達，滿潮時間為晚間8點53分

：海嘯已抵達，滿潮時間為晚間8點53分 熊本港 ：海嘯已抵達，滿潮時間為晚間9點01分

：海嘯已抵達，滿潮時間為晚間9點01分 福岡縣大牟田市三池 ：預估下午5點抵達，滿潮時間晚間9點04分

：預估下午5點抵達，滿潮時間晚間9點04分 佐賀縣多良町大浦野崎 ：預估下午5點抵達，滿潮時間晚間9點09分

：預估下午5點抵達，滿潮時間晚間9點09分 熊本縣天草市本戶港 ：預估下午5點抵達，滿潮時間晚間8點49分

：預估下午5點抵達，滿潮時間晚間8點49分 長崎縣島原港：預估下午5點10分抵達，滿潮時間晚間9點09分

若人在沿海地區或河口附近，請 立即遠離海岸與河川 ，往地勢較高處避難，不要因為海嘯注意報等級較低就掉以輕心

，往地勢較高處避難，不要因為海嘯注意報等級較低就掉以輕心 海嘯可能反覆多次來襲，且後續波浪未必比第一波小，警報未解除前請勿返回海岸

熊本、九州地區近期仍可能發生有感餘震，請留意日本氣象廳（気象庁）及當地政府最新公告

日本九州熊本縣28日下午發生強震！根據日本氣象廳資料，當地時間下午4點27分左右，熊本地方發生規模（M）7.1地震，震源深度約10公里，宇城市與氷川町測得（日本震度分級最高等級），熊本市多區、八代市等地測得震度6強至6弱，強震波及範圍甚至遠及福岡、佐賀、長崎、鹿兒島等鄰近縣市，多處測得震度5強以上。有明海、八代海已發布海嘯警報 籲民眾立即遠離海岸地震發生後，日本氣象廳隨即針對有明海與八代海沿岸地區發布，長崎縣西部地區、熊本縣天草沿岸地區則發布海嘯注意報（預估海面將出現輕微波動）。根據氣象廳最新推估的各觀測點海嘯到達與滿潮時間：目前傷亡與損害情況尚未明朗由於地震發生僅約1小時，目前尚未有官方公布的具體傷亡或建築物損害統計數據，相關災情仍在持續確認中。日本氣象廳同步發布緊急地震速報，提醒震度較強地區地盤可能鬆動，即使是小雨也需提高警覺，慎防後續土砂災害。安全提醒