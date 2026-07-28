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▲尹敬浩在《金特務：本色回歸》飾演朴鎮哲，因戲根蘇志燮成為好友。（圖／programs.sbs.co.kr）

蘇志燮主演的韓劇《金特務：本色回歸》日前以23%高收視率風光完結，，總價值約1億韓元（約新台幣220萬元），劇中飾演朴鎮哲的尹敬浩就分享收到黃金後發生的爆笑插曲，老婆很感動的抱著他，但8歲兒子吵著要，他決定交給他保管，沒想到最後竟又被兒子當成生日禮物送回來。尹敬浩聊到蘇志燮送給全劇組黃金的暖心故事，表示當時是透過經紀人收到禮物，「志燮哥送了黃金給我，我完全沒想到連我都有，真的很驚喜，也非常感謝。」也透露老婆感動到抱住自己，但8歲兒子卻一眼看上那塊黃金，一直哭著吵說想要。他跟兒子解釋那是真正的黃金，不能拿來玩，兒子始終不肯放棄，最後父子倆乾脆把黃金藏進只有兩人知道的床底抽屜，並把「保管重任」交給兒子，沒想到「守護黃金任務」最後迎來神反轉，尹敬浩透露自己7月5日過生日當天，兒子竟然把同一塊黃金當成生日禮物送還給爸爸，他笑說：「我每天都叫他去確認黃金還在不在，感覺他壓力也不小，所以最後乾脆把黃金還給我了。」蘇志燮近年每拍完一部劇，就會送劇組所有人員黃金，去年拍完Netflix《無赦之仇》後，他上節目解釋原因，表示希望大家未來若遇到困難，就可以拿去賣掉應急，所以這次《金特務：本色回歸》也想延續這份心意，花了1億買黃金，並送給300位工作人員、每人1公克金牌，讓不少合作過的演員大讚，蘇志燮戲裡戲外暖到讓人難忘。