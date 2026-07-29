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基本規格

700T（舊）：參考東海道新幹線第4世代新幹線電車700系、列車總重503噸、車鼻長度8公尺、座位共977個（含商務66）、9節動力車+3節拖車

N700ST（新）：參考東海道新幹線第6世代新幹線電車N700S系、列車總重492噸、車鼻長度10.7公尺、座位共975個（含商務64）、10節動力車+2節拖車

列車性能

700T（舊）：無備援電池、牽引馬達功率285 kw/ea（千瓦／每台）；1、4、6、9、12車安裝半自動減震器，2、3、5、7、8、9、10、11車安裝橫式減震器

N700ST（新）：有備援電池、牽引馬達功率305 kw/ea（千瓦／每台）；1、4、6、9、12車升級為全自動減震器，2、3、5、7、8、9、10、11車升級為半自動減震器

服務設施

700T（舊）：座椅TR31~34椅套布更新中，預計今年底完成。商務車廂閱讀燈在座位上方。

N700ST（新）：座椅採沉陷式包覆、椅背加裝緩降掛鈎。餐桌面積加大，採用緩降設計。商務車廂閱讀燈在座椅頭枕側邊、照射面積加大；餐桌改延伸式，增加側面收納式小型餐桌盤。

▲台灣高鐵新世代列車，商務車廂閱讀燈在座椅頭枕側邊、照射面積加大。（圖／台灣高鐵提供）

友善設施

700T（舊）：輪椅座位4席；無障礙洗手間設有求助鈴、嬰兒座椅、尿布台。哺集乳室有插座、半身鏡、求助鈴

N700ST（新）：輪椅座位7席；無障礙洗手間增設人工造口清洗設施、更衣用站台、免治馬桶。哺集乳室面積增加一半，嬰兒車可整台推入，並且新增洗手台、嬰兒座椅。

行李擺放

700T（舊）：增設28吋以上優先的大型行李放置區，今年第三季起陸續將部分 行李區改裝為雙層 ，增加行李箱收納數，改裝完成後可放置61個28吋行李箱。座位上方行李架可橫向置放20吋以下小型行李。

，增加行李箱收納數，改裝完成後可放置61個28吋行李箱。座位上方行李架可橫向置放20吋以下小型行李。 N700ST（新）：設置28吋以上優先的大型行李放置區，行李區採單雙層配置，可放置114個28吋行李箱。座位上方行李架可橫向置放26吋以下小型行李箱。

高鐵新世代明（30）日即將迎來新車出廠，今日搶先公佈新舊兩大車款比較，除了先前已經公布的全車座位扶手都有插座、採用免治馬桶外，車內洗手間也在通道間加裝獨立洗手台，同時哺集乳室加大可讓整台嬰兒車推入，並且座位上方行李架空間升級，從原本僅能放置登機箱大小，升級為可放置26吋以下小型行李箱。台灣高鐵推動「高鐵2.0」計畫，在迎接新世代列車「N700ST」同時，現有「700T」也持續升級；「T」代表「Taiwan」，兩代車型都是針對台灣環境與需求特別打造，承襲第一代精神，明亮白色為主體、搭配橘黑線條的強烈對比，保留前後世代車隊形象的一致性與延續性。新世代列車仍然採用「11節標準車廂+1節商務車廂」的配置，列車總長度跟車頭長度與原本相近。最高營運時速跟原先相同維持300公里，但新車起動加速度2.542km/h/s（時速公里／每秒），現有為2.0km/h/s。現在僅有4、12車，以及商務車廂設有插座，新世代列車全車廂扶手都有插座。新車洗手間改為免治馬桶，並且廁所操作面板集中設計。高鐵公司指出，「高鐵2.0」計畫包括「N700ST」的導入、700T的升級改造。與旅客接觸最頻繁的車站，除台北站以外，新竹站月台門已開始施工，其餘各站也將陸續裝設，預計2028年第一季完成全線設置。今年起各站洗手間、服務台、哺集乳室、候車座椅也將開始更新，預計2028年中全線完成，希望帶給旅客耳目一新的感受。