小孟老師分析今（30）日十二星座運勢，財運方面，巨蟹座要加強財務管控，處女座的投資很明智，有獲利機會，天秤座要再精打細算一些；感情方面，金牛座要學會關懷自己，巨蟹座有好情緒才有好的桃花。
牡羊座：
工作：懂得思考策略
感情：纏綿在浪漫中
財運：精通市場行情
牡羊幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
金牛座：
工作：新事業新視野
感情：學會關心自己
財運：逐步積累增值
金牛幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：水瓶
雙子座：
工作：同事默契十足
感情：創造美好回憶
財運：瞭解把握機遇
雙子幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：天蠍
巨蟹座：
工作：事業貴人運旺
感情：好情緒好桃花
財運：加強財務管控
巨蟹幸運色：紫色
貴人：處女
小人：牡羊
獅子座：
工作：積極主動學習
感情：更為忠誠的愛
財運：賺取利潤機會
獅子幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：射手
處女座：
工作：任務順利完成
感情：接納對方缺點
財運：明智投資獲利
處女幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：魔羯
天秤座：
工作：工作熱情服務
感情：助人為樂善報
財運：控制精打細算
天秤幸運色：棕色
貴人：射手
小人：獅子
天蠍座：
工作：事業策略成功
感情：注重自身形象
財運：熟悉投資市場
天蠍幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：處女
射手座：
工作：業務服務熱情
感情：勇敢負起責任
財運：保持穩健投資
射手幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：雙魚
魔羯座：
工作：職等考試合格
感情：分享生活點滴
財運：持續關注趨勢
魔羯幸運色：藍色
貴人：射手
小人：天秤
水瓶座：
工作：業務競爭成功
感情：愛情平順安穩
財運：重視品質價值
水瓶幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：雙子
雙魚座：
工作：營運策略成功
感情：講求平衡付出
財運：降低市場風險
雙魚幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：懂得思考策略
感情：纏綿在浪漫中
財運：精通市場行情
牡羊幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
金牛座：
工作：新事業新視野
感情：學會關心自己
財運：逐步積累增值
金牛幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：水瓶
雙子座：
工作：同事默契十足
感情：創造美好回憶
財運：瞭解把握機遇
雙子幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：天蠍
巨蟹座：
工作：事業貴人運旺
感情：好情緒好桃花
財運：加強財務管控
巨蟹幸運色：紫色
貴人：處女
小人：牡羊
獅子座：
工作：積極主動學習
感情：更為忠誠的愛
財運：賺取利潤機會
獅子幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：射手
處女座：
工作：任務順利完成
感情：接納對方缺點
財運：明智投資獲利
處女幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：魔羯
天秤座：
工作：工作熱情服務
感情：助人為樂善報
財運：控制精打細算
天秤幸運色：棕色
貴人：射手
小人：獅子
天蠍座：
工作：事業策略成功
感情：注重自身形象
財運：熟悉投資市場
天蠍幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：處女
射手座：
工作：業務服務熱情
感情：勇敢負起責任
財運：保持穩健投資
射手幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：雙魚
魔羯座：
工作：職等考試合格
感情：分享生活點滴
財運：持續關注趨勢
魔羯幸運色：藍色
貴人：射手
小人：天秤
水瓶座：
工作：業務競爭成功
感情：愛情平順安穩
財運：重視品質價值
水瓶幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：雙子
雙魚座：
工作：營運策略成功
感情：講求平衡付出
財運：降低市場風險
雙魚幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。