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小孟老師分析今（30）日十二星座運勢，財運方面，巨蟹座要加強財務管控，處女座的投資很明智，有獲利機會，天秤座要再精打細算一些；感情方面，金牛座要學會關懷自己，巨蟹座有好情緒才有好的桃花。牡羊座：工作：懂得思考策略感情：纏綿在浪漫中財運：精通市場行情牡羊幸運色：玫瑰色貴人：魔羯小人：巨蟹金牛座：工作：新事業新視野感情：學會關心自己財運：逐步積累增值金牛幸運色：綠色貴人：獅子小人：水瓶雙子座：工作：同事默契十足感情：創造美好回憶財運：瞭解把握機遇雙子幸運色：紫色貴人：水瓶小人：天蠍巨蟹座：工作：事業貴人運旺感情：好情緒好桃花財運：加強財務管控巨蟹幸運色：紫色貴人：處女小人：牡羊獅子座：工作：積極主動學習感情：更為忠誠的愛財運：賺取利潤機會獅子幸運色：橘色貴人：天蠍小人：射手處女座：工作：任務順利完成感情：接納對方缺點財運：明智投資獲利處女幸運色：橙色貴人：金牛小人：魔羯天秤座：工作：工作熱情服務感情：助人為樂善報財運：控制精打細算天秤幸運色：棕色貴人：射手小人：獅子天蠍座：工作：事業策略成功感情：注重自身形象財運：熟悉投資市場天蠍幸運色：亮紅色貴人：雙子小人：處女射手座：工作：業務服務熱情感情：勇敢負起責任財運：保持穩健投資射手幸運色：黑色貴人：天秤小人：雙魚魔羯座：工作：職等考試合格感情：分享生活點滴財運：持續關注趨勢魔羯幸運色：藍色貴人：射手小人：天秤水瓶座：工作：業務競爭成功感情：愛情平順安穩財運：重視品質價值水瓶幸運色：玫瑰色貴人：巨蟹小人：雙子雙魚座：工作：營運策略成功感情：講求平衡付出財運：降低市場風險雙魚幸運色：金色貴人：牡羊小人：魔羯