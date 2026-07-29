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N700ST預計明年第三季上線營運

車廂座椅布也變成紀念商品

▲台灣高鐵推出N700ST紀念商品，漁夫帽及月牙包花紋融入商務車廂座椅設計。（圖／台灣高鐵提供）

▲台灣高鐵推出N700ST紀念商品，漁夫帽及月牙包花紋融入標準車廂座椅設計。（圖／台灣高鐵提供）

▲舊振南高鐵漢餅禮盒，外盒腰封以N700ST車造型為主視覺，內容物也設計成新車造型。（圖／台灣高鐵提供）

▲高鐵和台南在地純鈦工藝品牌聯名推出鈦萃保溫杯。（圖／台灣高鐵提供）

▲台灣高鐵N700ST迴力車／慣性車。（圖／台灣高鐵提供）

▲台灣高鐵N700ST四輛組。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵新世代即將在明（30）日從日本笠戶出廠、下月15日抵達台灣，並且預計明年第三季第一組列車上線營運。為讓民眾搶先感受新世代列車魅力，台灣高鐵推出紀念商品，包含以車廂座椅布縫製的同款花紋漁夫帽，以及彷彿把高鐵座椅背上身的月牙包等。台灣高鐵在2023年與日立東芝聯盟簽約、採購12組新世代列車，並且在隔年為迎接擴增的車隊規模，左營基地第二車輛檢修廠動土，並在今年上樑，同時3月也啟動燕巢總機廠空間調整、新建綜合廠房與立體停車場統包工程動土。新世代列車N700ST分成三個單元，第一單元為1至4車、第二單元5至8車（包含商務車廂及無障礙車廂）、第三單元9至12車；分別在日立及日本車輛製造。今年5月中由日本車輛承製的第二單元出廠、移交日立公司進行全車系統整合及靜態、動態測試，明日第一組N700ST即將在日本笠戶出廠。新世代列車預計在明年第三季第一組上線營運，並在下半年6組列車投入營運，並在2028年全數上線。台灣高鐵公司推出8類紀念商品。其中N700ST漁夫帽以及T月牙包都分成標準、商務2種圖案。漁夫帽採用N700ST商務或標準車廂的座椅布，搭配斜紋布縫製、異材質拼接；由台灣社區工作室的在地媽媽縫製，將「社會共好」理念融入每道車縫中。月牙包則是以撞色翻玩經典，標準車廂座椅布搭配高鐵企業色—橘色背帶，展現創新活力；商務車廂座椅布搭配卡其色背帶，展現沉穩高雅。在食品上，台鹽海洋鹼性離子水推出高鐵版新包裝分成：420ml、600ml 、850ml三種尺寸；其中最小的已經上市，其他將在8月在高鐵列車、全台7-11陸續上架。響應新車抵台，高鐵也和台灣啤酒推出聯款啤酒，罐身設計為新車款，並以玉山為背景，共推出橘白兩色。舊振南也推出聯名漢餅禮盒，外盒外盒腰封以N700ST車造型為主視覺，內容物——漢餅也設計成新車造型。另外，高鐵也和台南在地純鈦工藝品牌獨家聯名，推出鈦萃保溫杯；外觀印有N700ST列車獨家雷雕圖案，採用廣泛應用在航太、醫療與高階生活器具的純鈦，打造輕量、耐腐蝕、不易殘留氣味的保溫杯。高鐵也推出N700ST縮小版的迴力車以及四輛組，復刻新世代列車N700ST的流線靈魂，把車體曲線極致濃縮成鐵道迷必備的掌上珍藏。