占卜老師「道境塔羅」分析今（30）日十二生肖工作運勢與建議。屬兔財運和工作都穩定，容易獲得支持，屬龍因金錢或工作壓力影響判斷，屬羊建議保持耐心，循序漸進處理事，效率更高。
鼠
過去的低潮逐漸告一段落，事情開始出現轉機。建議放下失敗的包袱，重新調整步調，新的機會正慢慢靠近。
牛
容易因過度強勢或固執而影響團隊合作，也要留意財務規劃上的判斷。建議多傾聽他人的意見，別急著證明自己。
虎
思緒比平時更清晰，能看清哪些目標值得投入。建議集中資源處理最重要的事情，不要被過多選項分散注意力。
兔
今天工作與財務運勢穩定，容易獲得他人的信任與支持。建議維持踏實作風，持續累積成果，收穫將越來越明顯。
龍
容易因金錢或工作壓力影響判斷，也可能過度追求成果。建議放慢腳步，做好長期規劃，比急於求成更有利
蛇
容易受過去的人事物影響，讓自己難以全力向前。建議把重心放回現在，別讓舊情緒拖慢工作節奏。
馬
今天適合守成與資源管理，工作進度穩定。建議維持現有成果，不宜做太過冒險的決定。
羊
整體節奏平穩，適合協調合作與整合資源。建議保持耐心，循序漸進處理事情，效率反而更高。
猴
家庭、團隊或財務方面容易出現需要調整的地方。建議先穩住基礎，不要急著追求表面成果。
雞
事情其實沒有想像中糟，只是容易因期待過高而感到失落。建議保持樂觀，把焦點放在已完成的成果上。
狗
原本的壓力開始慢慢解除，事情也逐漸找到解決方法。建議放下過去的不順，把握重新開始的機會。
豬
今天適合溝通協調與處理合作事宜，容易找到彼此都能接受的方法。建議保持平衡心態，避免走向任何極端。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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過去的低潮逐漸告一段落，事情開始出現轉機。建議放下失敗的包袱，重新調整步調，新的機會正慢慢靠近。
牛
容易因過度強勢或固執而影響團隊合作，也要留意財務規劃上的判斷。建議多傾聽他人的意見，別急著證明自己。
虎
思緒比平時更清晰，能看清哪些目標值得投入。建議集中資源處理最重要的事情，不要被過多選項分散注意力。
兔
今天工作與財務運勢穩定，容易獲得他人的信任與支持。建議維持踏實作風，持續累積成果，收穫將越來越明顯。
龍
容易因金錢或工作壓力影響判斷，也可能過度追求成果。建議放慢腳步，做好長期規劃，比急於求成更有利
蛇
容易受過去的人事物影響，讓自己難以全力向前。建議把重心放回現在，別讓舊情緒拖慢工作節奏。
馬
今天適合守成與資源管理，工作進度穩定。建議維持現有成果，不宜做太過冒險的決定。
羊
整體節奏平穩，適合協調合作與整合資源。建議保持耐心，循序漸進處理事情，效率反而更高。
猴
家庭、團隊或財務方面容易出現需要調整的地方。建議先穩住基礎，不要急著追求表面成果。
雞
事情其實沒有想像中糟，只是容易因期待過高而感到失落。建議保持樂觀，把焦點放在已完成的成果上。
狗
原本的壓力開始慢慢解除，事情也逐漸找到解決方法。建議放下過去的不順，把握重新開始的機會。
豬
今天適合溝通協調與處理合作事宜，容易找到彼此都能接受的方法。建議保持平衡心態，避免走向任何極端。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。