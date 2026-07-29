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▲李多慧分享小時候照片，網友認證是韓國難得一見的純天然美女。（圖／李多慧IG＠82dahyeda）

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握今（22）日熱門娛樂話題搶先看，有網友分享先前到HAHABABY面試「網拍美編設計」的心得，透露除了著重本身繪圖技能，還強調要能隨機應變，以應付快節奏的工作內容；一名男粉絲昨（28）日擅自進入大巨蛋應援管制區，戳韓國啦啦隊女神李珠珢的背要送禮物，引起公憤；小龍女李多慧跟風分享童年照片，天生的美人基因藏不住，網友大讚是「純天然的韓國美女」。母嬰品牌HAHABABY抄襲疑雲持續延燒，創辦人二伯團隊繼月中初步說明後，昨天終於再度發布聲明表示，因為快速開發過程沒能完整保留設計和製作紀錄，讓外界產生疑慮感到抱歉，引起討論的商品則會下架。近日有網友分享先前到該公司面試「網拍美編設計」的心得，透露除了著重本身繪圖技能，還強調要能隨機應變，以應付快節奏的工作內容，再度被質疑「不是說商品開發過程很漫長嗎」。富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李珠珢來台發展1年半，面對粉絲要求幾乎來者不拒，不過昨天在大巨蛋應援時，一名男性粉絲擅自進入到管制區戳女神的背部要送禮物，引起現場觀眾譁然和不滿，李珠珢驚恐的表情也被錄下，網友看了影片表示直問：「保鑣在幹嘛？」韓國啦啦隊女神、「小龍女」李多慧近日跟風IG與Threads上流行的「MINI YOU」潮流，秀出自己現今和童年時期的對比照片，小時候的她就有圓滾滾大眼睛和肉嘟嘟的臉頰肉，藏不住天生的美人基因，讓網友大讚：「難得見到純天然的韓國美女！」