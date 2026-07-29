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這次提倒閣強調在野要有共識 蔣萬安突拋：陳其邁適合當閣揆

在野是否會挺陳其邁成關鍵 蔣萬安：尊重藍白的決定

台北市長蔣萬安近日幾度在政論節目上曝光，為致癌油事件發聲，更透露這段期間已有不少立委私下與他討論倒閣，但他強調在野應先充分討論、形成共識。而他今（29）日再喊話要求行政院長卓榮泰為這次的食安風暴下台負責，話鋒一轉更指出，高雄市長陳其邁在這次事件的處理讓他相當佩服，會是適合的閣揆人選，而執政政府若能在此時撤換閣揆，除能落實責任政治，也能化解政治僵局。繼去年大罷免期間首提倒閣，在這次食安風暴中，蔣萬安27日接受專訪再提倒閣。他今早上《嗆新聞》更提及，致癌油讓人民受害，對賴政府來說也情勢不利，如果賴總統能藉此機會撤換閣揆，為致癌油事件負責、落實責任政治，也能化解政治僵局。然而，話才講到這裡，蔣萬安一轉頭就問旁邊的節目主持人黃揚明，「你不覺得，陳其邁市長是很好的閣揆人選？」蔣萬安說，陳其邁施政滿意度很高，在這次致癌油事件、《食安法》修法會議中看到，他在堅持市府下架問題油品時，站在高雄市民立場，以人民健康和食安為優先，也拒絕在釐清時前繼續上架，很佩服他能堅定立場，這相當不容易。所以，陳其邁是很適合做閣揆的人選。對此，黃揚明表示，前提是在野黨也要能夠提倒閣。蔣萬安表示，這件事當然也尊重在野藍白的決定，但不管是不是透過倒閣，政府要落實責任政治或化解政治僵局，換一個新的閣揆、重新組閣，也是代表一個新的民意，相信在政務推動上才能有所作為。