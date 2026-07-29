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▲李珠珢很瘦，但看上去有有點肉肉的，顯得格外可愛。（圖／翻攝自IG@0724.32）

「AI女神」李珠珢在生日會上連續換好幾套衣服，展現不同的面貌，還熱舞寵粉，就算是被拱即興也滿足大家的需求，其中她穿著低腰緊身牛仔褲和純白色的長袖上衣，再普通不過的造型，跳起貓貓舞卻超欲，許多人都認為，李珠珢最大的魅力不是漂亮的臉蛋，而是絕妙的腰臀比例，她也不像李多慧有很多肌肉，根本純慾系天花板。李珠珢在生日會上跳最近很紅的「貓貓舞」，側身扭腰再轉頭出拳，像極了可愛的小貓，影片也在各大社群平台流傳，而李珠珢穿著緊身牛仔褲和白色上衣，除了微露小蠻腰之外，可說是包緊緊的穿搭，但卻欲感爆棚。有人分析，李珠珢的腰臀比例非常完美，再加上貓貓舞的舞步，從側面看簡直是純慾系天花板，還有人一看就停不下來，「快揍我吧！」、「這是我看過最美的貓貓舞」、「從中午看到晚上的影片」、「影片真的好香」。還有粉絲透露，這首歌其實是臨時加碼，原本因為音樂的問題沒有要跳，是粉絲不斷敲碗，李珠珢在結束休息後才又出來跳了這首，李珠珢也在Threads上回覆粉絲，「是你們想要的吧？」馬上吸引萬人點讚。還有人Cue她跳Twice的歌，李珠珢喊，「即興舞蹈真的很難！」