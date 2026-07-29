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UNIQLO開賣即秒殺！日韓爆紅系列登台 190元起新品快缺貨

▲日韓UNIQLO爆紅Lounge & Underwear「新・輕柔生活系列」，台灣悄悄開賣。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

台灣UNIQLO表示，收到不少消費者詢問，便決定比預計時間提早於門市上架，沒想到低調開賣也秒殺！

▲台灣UNIQLO分享，目前新品最熱賣5大款式，就快要缺貨。（圖／記者蕭涵云攝）

▲居家服也能外出穿著，UNIQLO為女性打造全新柔美日常。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

美式復古甜心風格大受歡迎！5大百搭疊穿推薦

▲UNIQLO全新居家系列，小碎花與細格紋疊穿不衝突，慵懶又可愛。（圖／記者蕭涵云攝）

記者認為，UNIQLO這系列的圖騰相當小巧可愛、而且色彩調性相當接近，可以大膽挑戰小碎花、圓點、條紋混搭，也不會視覺打架；

▲從居家服到內衣單品，無縫串連居家與外出時光。（圖／記者蕭涵云攝） （圖／記者蕭涵云攝）

▲UNIQLO居家系列「輕鬆率性」風格，細緻圖騰惹人愛。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「極簡優雅」風格適合低調大人系女子。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

▲帶點運動休閒感的內衣也是全新設計。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

Marimekko快閃店進駐台中勤美誠品！

以品牌最具代表性的Unikko游霓可印花為主題， 結合充滿夏日活力的粉紅與綠色配色，打造中台灣最具北歐設計美學的城市地標。



豎起大型Unikko游霓可印花牆，融合滿版花卉印花的展示推車、亮紅色衣桿、 木質展示桌與樹枝造型展示架，巧妙呼應自然景致與Marimekko最標誌性的印花藝術，「將快樂融入日常生活」飽覽Marimekko服飾、包款及生活家居系列帶來的景緻。



▲Marimekko快閃店進駐台中勤美誠品。（圖／Marimekko提供） 藍色與莓果色交織出豐富生命力，結合建築感條紋印花Hennika、格紋Iso Ruutu、Kukasta kukkaan花間漫舞與Piirto Unikko等特色圖騰，沉浸愉悅與創意。



Marimekko 台中勤美誠品期間限定店 資訊

地址：勤美誠品綠園道1F（台中市西區公益路68號1F）

時間：2026年7月24日至8月31日



▲Marimekko 2026早秋系列及最新居家系列搶先開逛。（圖／Marimekko提供）



日韓UNIQLO爆紅Lounge & Underwear「新・輕柔生活系列」來台灣了！主打美式復古的小碎花、圓點、條紋圖案，以解救夏天悶熱感的棉質、木代爾等柔軟親膚材質搭配蕾絲或荷葉滾邊，塑造可愛慵懶的舒適形象，開賣即秒殺；台灣UNIQLO表示，方領背心、亨利領背心、荷葉邊格紋短褲等5大熱賣新品已經缺貨，百搭疊穿190元起試穿推薦。UNIQLO全新推出Lounge & Underwear「新・輕柔生活系列」，以自在舒適的居家時光為設計靈感，掀起日韓女性搶買而默默爆紅。台灣UNIQLO引進的Lounge & Underwear「新・輕柔生活系列」，主打美式復古的小碎花、圓點、條紋圖案，以解救夏天悶熱感的棉質、木代爾等柔軟親膚材質搭配蕾絲或荷葉滾邊，打造小背心、內衣、短褲、羅紋寬褲等單品，標榜舒適居家又能一秒出門也不邋遢的可愛慵懶形象，大受歡迎。2026 UNIQLO Lounge & Underwear新・輕柔生活系列，包括有著細緻可愛圖樣的「輕鬆率性（Effortless Charm）」、與質感大地色「極簡優雅（Minimalist Classics）」雙風格系列。或選擇成套搭配的羅紋V領開襟外套與羅紋寬褲、及棉質平口短褲，都不會出錯。而內衣部分，更是推出了有蕾絲滾邊的棉質無鋼圈美型胸罩、棉質無鋼圈美型胸罩（三角杯），像是居家服的輕鬆休閒感，不經意外露也不會感到害羞；無論低腰、中腰、平口、高腰內褲，突破以往的鄰家女孩風格，也已圈粉不少網友。而「極簡優雅」風格則主打質感大地自然色調搭配流暢俐落的輪廓設計，全新推出可機洗V領針織衫、可機洗針織長褲及可機洗針織BRATOP背心，及AIRism棉質休閒服組與緞面休閒服組2款；還有強調裸感舒適的無鋼圈美型胸罩、3D包覆的無鋼圈美型胸罩。UNIQLO「新．輕柔生活系列」新品新色超過20個品項，價格只要190元起，現於全台UNIQLO店舖與網路商店同步販售。芬蘭時尚與生活風格品牌Marimekko前進台中放暑假！即日起至8月31日期間，進駐勤美誠品綠園道打造期間限定店，