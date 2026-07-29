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底特律老虎今天火力全面爆發，全場敲出19支安打、包括3發全壘打，局局都有分數進帳，最終以14：0完封巴爾的摩金鶯，將系列賽扳成1勝1敗。台灣23歲新星李灝宇（Hao-Yu Lee）8局上替補鎮守二壘，未獲得打擊機會，因此連續12場敲安紀錄不受影響，明天若先發出賽，將挑戰連續13場安打紀錄。老虎此役從首局開始一路得分，26歲新人捕手瓦倫西亞（Eduardo Valencia）單場4安、包含2發全壘打，貢獻4分打點，成為打線最大亮點。剛歸隊的托瑞斯（Gleyber Torres）也敲出全壘打，單場貢獻4分打點，貝茲（Javier Báez）則以3安回歸。老虎先發右投莫爾頓（Troy Melton）主投7局只被敲3安，送出5次三振、無失分，拿下本季第6勝，防禦率降至1.75。金鶯先發克默（Dean Kremer）僅投4局失8分，吞下本季第4敗，防禦率升至6.50。李灝宇此戰未進入先發名單，直到8局上才替補守二壘，由於他整場沒有任何打席機會，故連續安打紀錄必須在出現有效打數卻未敲安時才可能中止，單純的替補守備、沒有站上打擊區，不會被計入。李灝宇本季累積6轟、25分打點，近期已連續12場敲安。系列賽最終戰，金鶯預計推出左投羅傑斯（Trevor Rogers），本季戰績6勝7敗、防禦率4.17；老虎則由王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）先發。面對左投手，右打的李灝宇有望被排入先發打序，挑戰把連續安打紀錄推進至13場。