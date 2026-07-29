日本九州熊本縣昨（28）日發生規模7.1強震，各地傳出災情，一名台灣遊客在地震當下，剛好在日本無印良品（MUJI）門市採購，強震導致貨架眾多商品散落一地，但無印良品店員冷靜應對，不只集中安置顧客，還直接在現場拆開枕頭，讓顧客保護頭部，超強反應讓台灣人相當佩服，稱讚「他們真的訓練有素！」
熊本7.1強震「無印良品店員超冷靜」！秒拆枕頭保護顧客被讚爆
熊本強震發生當下，一位台灣遊客剛好在當地的無印良品店採購，並在Threads還原現場情況，表示強震結束後還好現場人員平安，但貨架上的商品隨著劇烈搖晃全散落一地，畫面看起來怵目驚心。不過現場員工訓練有素，地震發生後立即啟動防災措施，先將民眾集中安置到安全區域。
該名台灣遊客進一步指出，員工持續關心客人狀態，並在安置顧客後發放枕頭保護顧客頭部，所有人也按照指示蹲在安全地區等待，等待搖晃停止後，便開始協助疏散顧客，由安全樓梯離開建築物，讓她不禁稱讚「很佩服日本人防震的處事能力」。
無印良品店員冷靜應對強震，瞬間在網路上引發熱烈討論，也讓不少台灣網友稱讚「就地取材發枕頭保護頭部很好的想法耶」、「他們真的訓練有素，大家都要平安喔」、「員工教育訓練好強」、「竟然發枕頭！好讚的企業」。
熊本7.1強震災情不斷！日本首相高市早苗證實：已釀13人死亡
熊本縣28日下午4時27分發生規模7.1地震，根據日本氣象廳表示，熊本縣宇城市、冰川町測得最大震度7級，地震深度僅10公里；震後多地傳出災情，不只造成熊本城部分石牆崩塌、九州高速公路路面隆起，熊本縣內新幹線也全面停駛，購物中心永旺夢樂城熊本（Aeon Mall Kumamoto）也發生爆炸意外。
根據日本首相高市早苗29日上午表示，截至上午8時30分，本次地震已造成13人死亡，其中包含當局正在調查是否死於災害的案例；根據熊本縣政府表示，截至目前已有3人死亡、5人失去呼吸心跳，31人受傷，還有7人失聯。
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熊本強震發生當下，一位台灣遊客剛好在當地的無印良品店採購，並在Threads還原現場情況，表示強震結束後還好現場人員平安，但貨架上的商品隨著劇烈搖晃全散落一地，畫面看起來怵目驚心。不過現場員工訓練有素，地震發生後立即啟動防災措施，先將民眾集中安置到安全區域。
無印良品店員冷靜應對強震，瞬間在網路上引發熱烈討論，也讓不少台灣網友稱讚「就地取材發枕頭保護頭部很好的想法耶」、「他們真的訓練有素，大家都要平安喔」、「員工教育訓練好強」、「竟然發枕頭！好讚的企業」。
熊本縣28日下午4時27分發生規模7.1地震，根據日本氣象廳表示，熊本縣宇城市、冰川町測得最大震度7級，地震深度僅10公里；震後多地傳出災情，不只造成熊本城部分石牆崩塌、九州高速公路路面隆起，熊本縣內新幹線也全面停駛，購物中心永旺夢樂城熊本（Aeon Mall Kumamoto）也發生爆炸意外。
根據日本首相高市早苗29日上午表示，截至上午8時30分，本次地震已造成13人死亡，其中包含當局正在調查是否死於災害的案例；根據熊本縣政府表示，截至目前已有3人死亡、5人失去呼吸心跳，31人受傷，還有7人失聯。
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