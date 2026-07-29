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台語創作團體「歐巴尚青」爆出團員出軌醜聞，時間回到2024年，主唱嚴之在老婆懷孕期間，偷吃鼓手陳曼青，而陳曼青2023年5月才舉辦婚禮，也是這次出軌醜聞爆開，經紀公司才透露她已經離婚，婚姻恐怕維持不到一年。根據《壹蘋新聞網》報導，嚴之和陳曼青在2024年開始不倫關係，曾被直擊到汽車旅館約會，還在錄音室發生親密關係，而這段時間，恰好是嚴之的老婆王茉聿懷孕的時候。不只是嚴之外遇，陳曼青似乎也在婚姻關係中，因爲她2023年5月嫁給小7歲圈外男友，當時羅小白還有參加她的婚禮。只不過此次不倫戀醜聞爆發，經紀公司也透露陳曼青已經離婚，目前是單身的狀態，婚姻似乎維持不到一年，而嚴之則坦承自己做錯事，未來會以家庭為重。38歲的陳曼青參加第二屆《超級偶像》發跡，後來又參加第六屆《超級星光大道》獲得第九名，再進入演藝圈之前，她曾是街頭藝人，有「爵士鼓正妹」的封號，從高中時期就由爸媽跟著全台「巡演」，也因為如此，不少桃花都被爸爸擋掉了，陳曼青當時說自己的工作跟感情一樣坎坷，談過的戀愛都不超過一年，如今看來格外諷刺。