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許多NBA球迷都曾期盼，在2024年巴黎奧運取得巨大成功後，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）能有機會在職業賽場上同隊效力，讓詹皇在生涯末期與好友柯瑞及格林（Draymond Green）並肩作戰，然而最終破局。近期ESPN節目爆料，詹姆斯確實有興趣和柯瑞聯手，然而他所希望效力的球隊不是金州勇士隊，而是聯盟其他球隊。根據ESPN報導勇士隊新聞多年的記者史萊特（Anthony Slater）在《NBA Today》節目中爆料，詹姆斯其實很有興趣與柯瑞聯手，但前提是「不在勇士隊」。斯拉特引述消息人士的說法：「有消息來源告訴我，比起真正加盟勇士，詹姆斯其實更有興趣在『勇士以外的其他球隊』與柯瑞聯手。單純因為過去兩隊交手的歷史恩怨，讓他們最終沒有將勇士列入考量。」過去十多年來，兩人作為NBA最具代表性的兩大招牌球星，彼此充滿敬意。但詹姆斯顯然對勇士目前的爭冠實力缺乏信心，最終他選擇加盟陣容更為豪華的費城76人。這份報導也間接證實了，柯瑞是勇士當初能吸引詹皇的唯一誘因。目前勇士的陣容確實有許多待解的難題：柯瑞是陣中唯一健康的全明星球員，球隊第二號球星巴特勒（Jimmy Butler）因傷預計要到賽季中後段才能歸隊。此外，先前也有傳聞指出，如果詹姆斯要加入勇士，他希望球隊能透過交易換來前湖人隊友戴維斯（Anthony Davis）。但華盛頓巫師對於交易戴維斯興致缺缺，加上這筆操作難度極高，最終無疾而終。當這項計畫破局，且陣容中缺乏能立即貢獻爭冠戰力的球員時，詹姆斯便對加盟勇士失去了興趣。既然詹皇不想來勇士，那柯瑞有可能離開金州去其他球隊找詹姆斯嗎？雖然其他球隊也曾出現在柯瑞的潛在交易傳聞中，但受限於陣容籌碼，交易成行的機率極低。更重要的是，柯瑞早已手握4枚冠軍戒指，且經歷了長達十年的奪冠巔峰期；在職業生涯的這個階段，為了追逐冠軍而離隊，反而可能損害他作為「勇士隊史最偉大球員」的傳奇地位。對柯瑞而言，作為「終身勇士人」的歷史意義遠大於去其他球隊抱團。除非勇士再經歷一個極度慘澹的賽季，否則很難想像柯瑞會選擇離開金州。