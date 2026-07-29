我是廣告 請繼續往下閱讀

▲熊本高速公路「九州自動車道」八代交流道附近高架路段，出現高低落差且路面向下位移滑落的情況。（圖／翻攝自NHK）

建議下載「safety tips」 有保命知識、逃生溝通更便利

▲App「safety tips」有常用的防災詞句對話各種語言對照。（圖／翻攝yy生活誌畫面）

發生災情時 日本當地會有免費WIFI可使用

熊本昨日發生地震，但是現在又逢暑假出國旺季，民眾恐早已訂好近日飛往日本的旅程，經常往返日本藉著YouTube頻道介紹當地旅遊、美食的旅遊達人林旼叡，今（29）日就針對此次熊本大地震，國人這陣子是否還可前往日本旅遊，依區域之分給予3大建議，並推薦一款防震防災手機App，以及使用免費Wifi操作方式。林旼叡曾是新聞主播、氣象主播，近年開創YouTube頻道「yy生活誌」，他經常往返日本介紹當地旅遊、美食，也曾經在日本遇到大地震的他提到，現在去日本當然多少會擔心，畢竟可能兩週內還是有餘震會發生，他將日本以區域劃分給出3個建議，而當然不管在哪個區域，都需小心，並隨時有防災準備為佳。到熊本當地旅遊需先避免！尤其未來一週最好先避開 九州山區行程 （即阿蘇火山一帶）。當然此刻因為地震關係，高速高路位移，想進入也屬不易。包含福岡、大分、長崎等，威脅性相對較低，而原本要飛熊本機場者，可以改飛福岡機場等，但是要注意的是 兩週內還有餘震發生。包含東京、名古屋 、大阪、京都、廣島，甚至是要到長岡看花火等，相對地威脅性較小，林旼叡就提到，他自己現在正在東京，昨日熊本發生地震時，東京幾乎沒有感受到。他更建議人在日本的話，不妨下載一個App「safety tips」，有防災訊息，並有常用的災害應急會話，會有中文、英文、日文對照，方便與當地人溝通。林旼叡還提到，「日本有個各大電信商的災防建設 ， 就是災難意外發生如果網路通訊中斷，可以找WIFI 『00000JAPAN』，能免費連接，不用密碼就可連上。」例如熊本電信商au就於昨晚20:00之後開啟00000JAPAN以供人在熊本的民眾使用。另外，如果正巧自駕開車在日本路上，遇到高速公路可能無法進入，建議可以善用google Map，只要到後台設定「避開高速公路」，可以一路走一般地面道路。