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日本經典動畫角色近來頻頻掀起網路論戰，繼日前《蠟筆小新》角色正男因優柔寡斷、愛哭又愛告狀的個性，被大批網友點名「最討厭角色」掀起熱議後，如今戰火燒到《我們這一家》。有網友發文質疑：「為什麼都沒有人炎上花媽？」直指她對女兒橘子的教育方式讓人看了火大，更一口氣列出她的罪狀，引發大批網友討論。原PO表示，花媽平常煮給孩子吃的都是沒有營養的竹輪料理，但假日卻能和貴婦朋友悠閒喝下午茶。此外，她也認為花媽經常數落橘子、拿女兒比較，「根本是在雌競」。最讓原PO不能接受的是，有一集橘子想買洋裝，花媽卻捨不得花錢，最後拿被花爸二手菸燻黃的舊窗簾改做衣服，讓他忍不住吐槽：「如果我是橘子，高中畢業一定馬上搬出去自己賺錢。」還有另一位網友點出花媽惡行，花媽不僅個性自私、愛面子又雙重標準，經常隨意處理家人的私人物品，對橘子、柚子要求特別嚴格，自己犯錯卻總有理由開脫。此外，花媽還被批評喜歡拿傳統父母觀念要求孩子，不僅冷氣捨不得開、冰箱開門時間都有規定，還常為了不浪費食材做出各種「黑暗料理」，甚至會以愧疚感教育孩子；橘子腳踏車遺失時，花媽不僅劈頭痛罵，還刻意讓她晚餐只配醃蘿蔔和白飯；就連柚子因成長需要添購衣服、鞋子和眼鏡，也被嫌是在「討債」。貼文曝光後引發熱烈討論，不少熟悉作品的網友留言「作者有說過他就是不爽他媽，所以把他媽畫出來，作者是橘子視角」、「超級討厭，對子女營養照顧不佳，小孩打工還損別人工作能力，錢都拿去跟朋友出去玩，兒子配眼鏡還說直接配到1000度最省錢，自己做錯事卻藉口理由一堆，不道歉不承認，重男輕女，一大堆奇怪的傳統道理。」根據角色設定也曾介紹過花媽性格，指出她「認為自己是『開朗』、『勤勞』的好人；另一方面，有著寬以律己、嚴以待人、不服輸、自尊心強等許多令人困擾的性格，經常為週遭的人帶來麻煩。」因此網友會有這樣的反應也不算太意外。