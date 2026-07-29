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日本熊本縣昨（28）日下午發生規模7.1強震，目前災情與餘震仍持續傳出，日籍藝人夢多老家在熊本縣隔壁的宮崎縣，不少粉絲關心他的家人安危，對此，夢多已經發聲報平安：「我的媽媽沒事！」而截至今天上午，地震造成多名人員罹難、超過160人受傷。昨天晚間6點多，夢多在Threads發文寫下：「謝謝大家的關心，我的媽媽沒事，目前也沒有朋友受傷！」網友紛紛回覆：「我第一個想到的，就是夢多」、「人沒事就好，感謝老天保佑」、「願一切平安，盡快平和如舊」、「祈禱九州人民平安，儘快恢復正常生活」、「天佑日本！」夢多的父親在2015年因為心肌梗塞過世，身為獨子的他便下定決心一肩扛起照顧母親的責任，曾經承諾要「保護媽媽一輩子」，今年3月，夢多也在粉專分享和媽媽的親密合照，透露媽媽經常對他說：「我是世界上最幸福的媽媽，因為我兒子是你。」這句話成為他跨越低潮、持續在台灣奮鬥的動力來源。本次熊本強震是繼2016年以來，當地相隔10年再次遭遇震度7的極烈晃動，截至今天上午，地震造成多名人員罹難、超過160人受傷，其中八代市一處民宅倒塌造成1名女子喪生，宇城市也有多棟住宅倒塌，有家庭失聯仍待搜救，其餘還有包括嘉島町商場爆炸坍塌，造成至少2死，以及八代市工廠煙囪斷裂，2人無呼吸心跳、9人疑遭活埋失聯等嚴重災情。