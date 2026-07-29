熊本7.1強震後續衝擊持續延燒，九州地區交通網絡29日一早依舊處於大規模停擺狀態。根據日本電視台於JR博多站前直擊現況，證實新幹線、在來線與多條高速公路目前仍全面受到地震波及。
九州新幹線全線停駛 熊本至鹿兒島段全日停開
根據JR九州公司說明，由於地震導致必須進行軌道與設備安全檢查，九州新幹線自29日首班車起，博多至鹿兒島中央站之間的服務全面暫停，且目前尚無恢復通車的時間表。其中熊本至鹿兒島中央站區間，更確定全天停駛。
現場直擊畫面顯示，JR博多站新幹線出口目前外觀上看不出明顯異狀，但電子看板上九州新幹線的班次資訊正持續調整中，反映出後線調度仍在進行。
在來線部分區間停駛 荒尾至八代全面暫停
一般鐵路路線（在來線）方面，鹿兒島線荒尾至八代區間已宣布暫停營運；鳥棲至荒尾區間雖維持行駛，但班次將會減少，JR九州呼籲乘客出發前務必透過官網等管道查詢最新資訊。
相對而言，福岡地區的西鐵電車與福岡市地下鐵，目前仍維持首班車正常營運，未受明顯影響。
三條高速公路雙向封閉 出發前務必查詢最新路況
高速公路部分，受災情況更為嚴峻，以下路段目前雙向車道全數封閉：
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據JR九州公司說明，由於地震導致必須進行軌道與設備安全檢查，九州新幹線自29日首班車起，博多至鹿兒島中央站之間的服務全面暫停，且目前尚無恢復通車的時間表。其中熊本至鹿兒島中央站區間，更確定全天停駛。
現場直擊畫面顯示，JR博多站新幹線出口目前外觀上看不出明顯異狀，但電子看板上九州新幹線的班次資訊正持續調整中，反映出後線調度仍在進行。
在來線部分區間停駛 荒尾至八代全面暫停
一般鐵路路線（在來線）方面，鹿兒島線荒尾至八代區間已宣布暫停營運；鳥棲至荒尾區間雖維持行駛，但班次將會減少，JR九州呼籲乘客出發前務必透過官網等管道查詢最新資訊。
相對而言，福岡地區的西鐵電車與福岡市地下鐵，目前仍維持首班車正常營運，未受明顯影響。
三條高速公路雙向封閉 出發前務必查詢最新路況
高速公路部分，受災情況更為嚴峻，以下路段目前雙向車道全數封閉：
- 九州自動車道：益城熊本機場交流道至海老野交流道路段
- 南九州自動車道：八代JCT（交流道）至雛久交流道路段
- 九州中央自動車道：鹿島JCT至益城收費站路段
更多「熊本規模7.1地震」相關新聞。