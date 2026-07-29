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九州自動車道 ：益城熊本機場交流道至海老野交流道路段

：益城熊本機場交流道至海老野交流道路段 南九州自動車道 ：八代JCT（交流道）至雛久交流道路段

：八代JCT（交流道）至雛久交流道路段 九州中央自動車道：鹿島JCT至益城收費站路段

熊本7.1強震後續衝擊持續延燒，九州地區交通網絡29日一早依舊處於大規模停擺狀態。根據日本電視台於JR博多站前直擊現況，證實新幹線、在來線與多條高速公路目前仍全面受到地震波及。根據JR九州公司說明，由於地震導致必須進行軌道與設備安全檢查，，且。其中熊本至鹿兒島中央站區間，更確定現場直擊畫面顯示，JR博多站新幹線出口目前外觀上看不出明顯異狀，但電子看板上九州新幹線的班次資訊正持續調整中，反映出後線調度仍在進行。一般鐵路路線（在來線）方面，；鳥棲至荒尾區間雖維持行駛，但，JR九州呼籲乘客出發前務必透過官網等管道查詢最新資訊。相對而言，福岡地區的西鐵電車與福岡市地下鐵，目前仍，未受明顯影響。高速公路部分，受災情況更為嚴峻，以下路段目前不過，福岡縣與佐賀縣境內的高速公路目前，仍維持正常通行，但當局仍提醒用路人出發前務必留意官方網站的即時路況更新，避免因後續餘震或道路檢查而臨時受阻。