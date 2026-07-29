這筆政府隱藏補助很多人都不知道！為了減輕民眾前往異地求職與就業的經濟負擔，勞動部推動「跨域就業津貼」，涵蓋租屋、搬遷與交通等項目，累計最高可領 12.6 萬元。許多人以為這只是青年專屬好康，但其實中高齡失業者、高齡者及一般就業保險被保險人通通可以申請，只要跨域就業達 30 公里以上即可申辦。
🟡 跨域就業津貼是什麼？異地找工作必看補貼
「跨域就業津貼」是勞動部為了減少民眾到外縣市或異地就業障礙所提供的專案補助。許多失業者或求職者常因「離家太遠、搬家太貴、租屋太負擔」而對遠方的工作機會退避三舍。這項補助就是為了補貼民眾在求職與受僱期間產生的交通、搬遷及租屋費用，鼓勵大家開拓就業機會，儘速重回勞動市場。
🟡 跨域就業津貼誰可以領？中高齡青年皆可拿
這項補助絕非年輕人的專利！適用對象包含：年滿 18 至 29 歲初次尋職的「本國籍青年」、失業滿 3 個月以上或非自願離職的「中高齡失業者」與「就業保險被保險人」，以及「失業高齡者」。只要您屬於上述身分，且擬就業或受僱地點與原本的日常居住處所距離達 30 公里以上，就完全符合申請資格。
🟡 跨域就業津貼可以領多少？最高拿12.6萬
補助金額分為「求職中」與「受僱後」兩大階段：在面試求職階段，每次可領 500 至 1,250 元 的求職交通補助金（每年最多 4 次）；成功受僱滿 30 日後，則可請領最長 12 個月、每月最高 5,000 元的 「租屋補助金」（總計最高 6 萬元）、一次性最高 3 萬元的 「搬遷補助金」，或是每月 1,000 至 3,000 元的 「異地就業交通補助金」（總計最高 3.6 萬元）。將租屋、搬遷與交通補助合併試算，最高可抱回 12.6 萬元的實用津貼。
🟡 跨域就業津貼有什麼限制？距離規定與條件
申請時有幾項關鍵限制必須留意：首先，就業地點必須與原住處距離 30 公里以上；若申請租屋或搬遷補助，新租屋處或新住處與就業地點的距離則必須在 30 公里以內。此外，「租屋補助金」與「異地就業交通補助金」可互相變更申領，但兩者合併領取期限最長以 12 個月為限。最後，申請人需負據實揭露義務，若具公職人員或其關係人身分，須依《公職人員利益衝突迴避法》填表揭露，違者將面臨 5 萬至 50 萬元罰鍰。
🟡 跨域就業津貼要怎麼申請？五大步驟一次看
申請流程必須採取「先登記、後推介」的順序：
步驟一： 親自前往公立就業服務機構辦理求職登記。
步驟二： 經就服人員進行就業諮詢，並開立介紹卡推介就業。
步驟三： 前往推介地點面試（此階段可請領求職交通補助金）。
步驟四： 順利錄取，並受僱於同一雇主連續滿 30 日。
步驟五： 檢附租賃契約、搬遷收據或交通發票等證明文件，向公立就業服務機構正式提出津貼申請。
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「跨域就業津貼」是勞動部為了減少民眾到外縣市或異地就業障礙所提供的專案補助。許多失業者或求職者常因「離家太遠、搬家太貴、租屋太負擔」而對遠方的工作機會退避三舍。這項補助就是為了補貼民眾在求職與受僱期間產生的交通、搬遷及租屋費用，鼓勵大家開拓就業機會，儘速重回勞動市場。
這項補助絕非年輕人的專利！適用對象包含：年滿 18 至 29 歲初次尋職的「本國籍青年」、失業滿 3 個月以上或非自願離職的「中高齡失業者」與「就業保險被保險人」，以及「失業高齡者」。只要您屬於上述身分，且擬就業或受僱地點與原本的日常居住處所距離達 30 公里以上，就完全符合申請資格。
🟡 跨域就業津貼可以領多少？最高拿12.6萬
補助金額分為「求職中」與「受僱後」兩大階段：在面試求職階段，每次可領 500 至 1,250 元 的求職交通補助金（每年最多 4 次）；成功受僱滿 30 日後，則可請領最長 12 個月、每月最高 5,000 元的 「租屋補助金」（總計最高 6 萬元）、一次性最高 3 萬元的 「搬遷補助金」，或是每月 1,000 至 3,000 元的 「異地就業交通補助金」（總計最高 3.6 萬元）。將租屋、搬遷與交通補助合併試算，最高可抱回 12.6 萬元的實用津貼。
申請時有幾項關鍵限制必須留意：首先，就業地點必須與原住處距離 30 公里以上；若申請租屋或搬遷補助，新租屋處或新住處與就業地點的距離則必須在 30 公里以內。此外，「租屋補助金」與「異地就業交通補助金」可互相變更申領，但兩者合併領取期限最長以 12 個月為限。最後，申請人需負據實揭露義務，若具公職人員或其關係人身分，須依《公職人員利益衝突迴避法》填表揭露，違者將面臨 5 萬至 50 萬元罰鍰。
🟡 跨域就業津貼要怎麼申請？五大步驟一次看
申請流程必須採取「先登記、後推介」的順序：
步驟一： 親自前往公立就業服務機構辦理求職登記。
步驟二： 經就服人員進行就業諮詢，並開立介紹卡推介就業。
步驟三： 前往推介地點面試（此階段可請領求職交通補助金）。
步驟四： 順利錄取，並受僱於同一雇主連續滿 30 日。
步驟五： 檢附租賃契約、搬遷收據或交通發票等證明文件，向公立就業服務機構正式提出津貼申請。