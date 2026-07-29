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《NOWNEWS今日新聞》昨獨家報導，台北市立動物園今（29）日舉行小貓熊亮相記者會，原本擬訪台的上海市政府訪團卻遭陸委會以「統戰」疑慮回絕。陸委會主委邱垂正今證實，但表示北市府並沒有申請。對此，台北市長蔣萬安回問？「小動物交流對瀕危動物保育盡一份心力，跟統戰有什麼關係？」台北市長蔣萬安今出席小貓熊亮相記者會，《NOWNEWS今日新聞》昨獨家報導，北市府本邀請上海市府一同見證雙城結果，但卻收到陸委會通知，身兼上海市政府代表團團長的上海市政府副秘書長張玉鑫、上海台辦主任金梅、副主任李驍東以及隨團媒體全部拒絕入台。蔣萬安今表示，很高興讓兩隻小貓熊跟大家亮相，這不只代表雙城論壇具體成果，也兼顧起物種多樣性、瀕危動物保育環境永續發展非常重要的責任，可惜上海團無法來，小動物交流對瀕危動物保育盡一份心力，跟統戰有什麼關係？台北市副市長林奕華則說，小貓熊原來是跟黑腳企鵝，後來變成白手長臂猿的交換，是從2023年就在雙城論壇談了，當時為了基因多樣性，對雙方動物園都有好處的一個動物交換，這次小貓熊順利進到台北動物園，本來市府有提出申請，包括台辦正副主任跟上海市政府副秘書長一行，除了小貓熊的事情外，還要談雙城，但遭陸委會口頭回覆，不會同意進到台灣。林奕華說，除此之外，陸委會也說，有三位處長跟副處長，只能進來兩位，因為陸委會在第一個關卡就擋住了，重要代表的人都進不來，當然就沒有送到移民署了。林奕華說，北市府6月17日就有提出申請，且有正式公文到陸委會，陸委會說沒有提出申請，應該可以檢查一下，因為市政府是有送公文到陸委會的。