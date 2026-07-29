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位置 球員名單 控球後衛(PG) 柯瑞(Stephen Curry) 得分後衛(SG) 波傑姆斯基(Brandin Podziemski) 小前鋒(SF) 倫德伯格(Yaxel Lendeborg) 大前鋒(PF) 格林(Draymond Green) 中鋒(C) 波爾津吉斯(Kristaps Porzingis) 主要替補輪替 梅爾頓(De'Anthony Melton)、桑托斯(Gui Santos)、理查德(Will Richard)、霍福德(Al Horford) 其他板凳球員 克萊爾(LJ Cryer)、巴塞(Charles Bassey) 開季傷兵名單 巴特勒(Jimmy Butler)、穆迪(Moses Moody)

金州勇士隊以一年合約續留老將格林（Draymond Green），這或許是他們今年休賽季最後一筆值得關注的操作。由於將詹姆斯（LeBron James）視為自由市場的頭號目標且沒有任何備案，當其他NBA球隊紛紛補強爭冠實力時，勇士在時間所剩無幾的情況下，未再增添任何新的自由球員或交易籌碼。目前勇士隊開季陣容中已有13人，但其中亮點不多，根據《heavy.com》預測的先發陣容來看，可期待的戰力提升僅有大齡新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。美國媒體《heavy.com》直言，這份名單看起來絲毫不像是一支具備奪冠實力的球隊。在競爭激烈的西區，勇士甚至得為了季後賽門票陷入苦戰。如果球隊想在季後賽有所作為，柯瑞將不得不扛起帶領這套平庸陣容的重擔。在錯失詹姆斯後，勇士只能無奈簽回自家班底，新秀倫德伯格是全隊唯一的新面孔，儘管他在夏季聯賽表現優異，但要期待一名菜鳥扛起先發重任，要求實在過高。其中小前鋒位置上，預計先發人選是倫德伯格，他剛剛幫助勇士隊拿下夏季聯賽冠軍，全場攻下21分、10籃板，獲選冠軍戰MVP。今年賽季他才剛率領密西根大學奪下NCAA全美大學總冠軍，被認為是即戰力。然而倫德伯格被認為上限有限，而且23歲的他能對戰力產生多大的實質性提升要打上問號，新賽季勇士可能還是只能「啃老」，靠著一群超過30歲的老將發揮餘熱，緊咬季後賽末班車。勇士為格林下個賽季支付近3000萬美元的薪水，引起部分球迷不滿，質疑為何不將這筆錢用在其他補強上。然而，格林當初正是為了幫助球隊騰出薪資空間追求詹姆斯（最終加盟76人），才選擇跳出同等金額的球員選項。總管鄧利維（Mike Dunleavy）將這筆錢還給這位為球隊做出犧牲的隊史傳奇球員，於情於理都相當公平。畢竟市場上也沒有傳出勇士對其他球員有強烈興趣。此外，格林能提供老將的領導力，協助倫德伯格、桑托斯與穆迪等年輕球員成長。勇士陣容的問題並不在於續約格林，而是球團沒有其他能實質提升戰力的操作。目前自由市場上仍有如德羅展（DeMar DeRozan）、比爾（Bradley Beal）與威斯布魯克（Russell Westbrook）等具備天賦的球員，且預計會以低價合約簽約。但受限於球隊的薪資狀況，除非勇士能發揮創意清出空間，否則只能提供老將底薪合約。而且，勇士並未與這些球星產生實質連結，反觀其他球隊已表達濃厚興趣。報導指出，勇士高層似乎也有自知之明，明白球隊已退出爭冠行列，並坦然接受以現有陣容迎接新賽季。如今勇士唯一的希望，只能寄託在因傷缺陣的巴特勒與穆迪能強勢回歸。