金州勇士隊以一年合約續留老將格林（Draymond Green），這或許是他們今年休賽季最後一筆值得關注的操作。由於將詹姆斯（LeBron James）視為自由市場的頭號目標且沒有任何備案，當其他NBA球隊紛紛補強爭冠實力時，勇士在時間所剩無幾的情況下，未再增添任何新的自由球員或交易籌碼。目前勇士隊開季陣容中已有13人，但其中亮點不多，根據《heavy.com》預測的先發陣容來看，可期待的戰力提升僅有大齡新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。
勇士新賽季13人陣容深度表
美國媒體《heavy.com》直言，這份名單看起來絲毫不像是一支具備奪冠實力的球隊。在競爭激烈的西區，勇士甚至得為了季後賽門票陷入苦戰。如果球隊想在季後賽有所作為，柯瑞將不得不扛起帶領這套平庸陣容的重擔。在錯失詹姆斯後，勇士只能無奈簽回自家班底，新秀倫德伯格是全隊唯一的新面孔，儘管他在夏季聯賽表現優異，但要期待一名菜鳥扛起先發重任，要求實在過高。
倫德柏格是救世主？被預測是先發小前鋒
其中小前鋒位置上，預計先發人選是倫德伯格，他剛剛幫助勇士隊拿下夏季聯賽冠軍，全場攻下21分、10籃板，獲選冠軍戰MVP。今年賽季他才剛率領密西根大學奪下NCAA全美大學總冠軍，被認為是即戰力。
然而倫德伯格被認為上限有限，而且23歲的他能對戰力產生多大的實質性提升要打上問號，新賽季勇士可能還是只能「啃老」，靠著一群超過30歲的老將發揮餘熱，緊咬季後賽末班車。
為何砸重金留住格林？補償降薪犧牲
勇士為格林下個賽季支付近3000萬美元的薪水，引起部分球迷不滿，質疑為何不將這筆錢用在其他補強上。然而，格林當初正是為了幫助球隊騰出薪資空間追求詹姆斯（最終加盟76人），才選擇跳出同等金額的球員選項。
總管鄧利維（Mike Dunleavy）將這筆錢還給這位為球隊做出犧牲的隊史傳奇球員，於情於理都相當公平。畢竟市場上也沒有傳出勇士對其他球員有強烈興趣。此外，格林能提供老將的領導力，協助倫德伯格、桑托斯與穆迪等年輕球員成長。勇士陣容的問題並不在於續約格林，而是球團沒有其他能實質提升戰力的操作。
還有機會補強嗎？薪資受限難度高
目前自由市場上仍有如德羅展（DeMar DeRozan）、比爾（Bradley Beal）與威斯布魯克（Russell Westbrook）等具備天賦的球員，且預計會以低價合約簽約。但受限於球隊的薪資狀況，除非勇士能發揮創意清出空間，否則只能提供老將底薪合約。而且，勇士並未與這些球星產生實質連結，反觀其他球隊已表達濃厚興趣。
報導指出，勇士高層似乎也有自知之明，明白球隊已退出爭冠行列，並坦然接受以現有陣容迎接新賽季。如今勇士唯一的希望，只能寄託在因傷缺陣的巴特勒與穆迪能強勢回歸。
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|位置
|球員名單
|控球後衛(PG)
|柯瑞(Stephen Curry)
|得分後衛(SG)
|波傑姆斯基(Brandin Podziemski)
|小前鋒(SF)
|倫德伯格(Yaxel Lendeborg)
|大前鋒(PF)
|格林(Draymond Green)
|中鋒(C)
|波爾津吉斯(Kristaps Porzingis)
|主要替補輪替
|梅爾頓(De'Anthony Melton)、桑托斯(Gui Santos)、理查德(Will Richard)、霍福德(Al Horford)
|其他板凳球員
|克萊爾(LJ Cryer)、巴塞(Charles Bassey)
|開季傷兵名單
|巴特勒(Jimmy Butler)、穆迪(Moses Moody)
其中小前鋒位置上，預計先發人選是倫德伯格，他剛剛幫助勇士隊拿下夏季聯賽冠軍，全場攻下21分、10籃板，獲選冠軍戰MVP。今年賽季他才剛率領密西根大學奪下NCAA全美大學總冠軍，被認為是即戰力。
然而倫德伯格被認為上限有限，而且23歲的他能對戰力產生多大的實質性提升要打上問號，新賽季勇士可能還是只能「啃老」，靠著一群超過30歲的老將發揮餘熱，緊咬季後賽末班車。
為何砸重金留住格林？補償降薪犧牲
勇士為格林下個賽季支付近3000萬美元的薪水，引起部分球迷不滿，質疑為何不將這筆錢用在其他補強上。然而，格林當初正是為了幫助球隊騰出薪資空間追求詹姆斯（最終加盟76人），才選擇跳出同等金額的球員選項。
總管鄧利維（Mike Dunleavy）將這筆錢還給這位為球隊做出犧牲的隊史傳奇球員，於情於理都相當公平。畢竟市場上也沒有傳出勇士對其他球員有強烈興趣。此外，格林能提供老將的領導力，協助倫德伯格、桑托斯與穆迪等年輕球員成長。勇士陣容的問題並不在於續約格林，而是球團沒有其他能實質提升戰力的操作。
還有機會補強嗎？薪資受限難度高
目前自由市場上仍有如德羅展（DeMar DeRozan）、比爾（Bradley Beal）與威斯布魯克（Russell Westbrook）等具備天賦的球員，且預計會以低價合約簽約。但受限於球隊的薪資狀況，除非勇士能發揮創意清出空間，否則只能提供老將底薪合約。而且，勇士並未與這些球星產生實質連結，反觀其他球隊已表達濃厚興趣。
報導指出，勇士高層似乎也有自知之明，明白球隊已退出爭冠行列，並坦然接受以現有陣容迎接新賽季。如今勇士唯一的希望，只能寄託在因傷缺陣的巴特勒與穆迪能強勢回歸。