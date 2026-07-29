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瑞銀今（29）日最新發布亞太經濟展望報告指出，受惠於出口動能持續強勁、企業資本支出（CAPEX）擴張及人工智能（AI）相關需求帶來的外溢效應逐步顯現，瑞銀將台灣2026年經濟成長率（GDP）預測由原先的9.9%上調至11%，若實現，這也將是台灣自1987年以來最快的經濟成長速度。瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟分析師鄧維慎分析，台灣出口動能持續優於預期，企業資本支出上升趨勢亦進一步延續。我們預期，即將於7月31日公布的第二季GDP年增率仍將維持在10%以上；即使下半年面臨較高基期，持續的經濟動能仍可望帶動全年GDP成長達雙位數。鄧維慎指出，台灣今年第2季出口在已達高水準的基礎上仍較第一季進一步加速，7月以來相關動能亦維持強勁，預期下半年可望延續，惟個別月份可能出現波動。同時，資本財進口近月持續刷新高點，顯示企業投資需求仍然強勁，短期內尚未看到明顯放緩跡象。鄧維慎也觀察到更多AI科技熱潮向非科技領域擴散的跡象。在生產面方面，金屬與機械等傳統產業出現景氣循環改善；消費面方面，扣除燃料支出及通膨因素後，零售銷售成長進一步加速，並推升整體零售銷售成長至多年高點。瑞銀認為，近期消費改善較可能反映AI熱潮所帶動的家庭所得成長及財富效果。此外，鄧維慎指出，AI相關成長亦帶動台灣政府財政狀況改善。最新數據顯示，台灣2026年上半年總稅收年增82%；雖然延後繳稅安排推升表面成長率，但在科技企業獲利、整體所得成長及證券交易稅增加帶動下，政府收入仍呈現罕見強勁動能。瑞銀認為，台灣受惠於科技與AI產業所累積的財政實力，將有助於支持經濟，並促進科技產業向非科技領域傳導成長動能。