我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AAA 2026演員出席名單有金宣虎、高允貞。（圖／翻攝自STARNEWS）

第11屆《2026 Asia Artist Awards》（亞洲明星盛典，簡稱AAA）將在12月5、6日於台灣高雄國家體育場（世運主場館）舉行，主辦單位今（29）日官宣首波演員卡司，韓劇《愛情怎麼翻譯》的男女主角金宣虎、高允貞確定出席，將飛來台灣參與頒獎典禮，粉絲可以親眼見到「停車CP」超級興奮。AAA主辦單位STARNEWS今日稍早發文宣布金宣虎、高允貞將以演員部門入圍者身分出席在高雄舉行的AAA 2026。金宣虎在《愛情怎麼翻譯》中，飾演精通日文、英文、義大利文的天才翻譯員「周浩鎮」，高允貞則飾演一夕間突然爆紅的韓國頂級女演員「車茂熙」，兩人角色名稱被各取一個字，正好是韓文停車的意思，因此被粉絲封為「停車CP」。STARNEWS表示，金宣虎憑藉細膩的多語言演技與深刻的情感表現，成功塑造出獨具魅力的角色，讓觀眾怦然心動；高允貞則以獨有的可愛魅力征服觀眾，再次打造出代表性角色，令人期待她接下來展現的嶄新面貌。而AAA 2026目前已確定的陣容還包含主持人由池昌旭、IVE成員張員瑛、ZEROBASEONE隊長成韓彬擔任，歌手卡司則有LNGSHOT、&TEAM、ATEEZ，之後還將陸續公開出席的嘉賓，要觀眾敬請期待。至於AAA 2026的優先購與早鳥票已於5月31日開賣，火速售罄，一般售票時間則尚未公布。票價為6980、5980、4980、3980、2980、1980元，及身障票3490元，每張還要外加系統服務費200元，其實不便宜。