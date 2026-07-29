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台北市長蔣萬安近來動作頻頻，今（29）日接受媒體專訪時點名高雄市長陳其邁適合當閣揆。對此民進黨立法院黨團書記長范雲表示，蔣萬安現在似乎對市長職位沒有興趣，只要是市政問題就是殷瑋或局處回答，國政問題反而侃侃而談，似乎很想要應徵陳其邁的發言人；副書記長黃捷表示，如果蔣萬安這麼想要應徵陳其邁的發言人，投履歷到高雄市府，不要再忘記自己現在是台北市長。蔣萬安今日受訪時稱陳其邁適合當閣揆，范雲表示，不知道為什麼蔣萬安現在似乎對市長職位，比較沒有興趣，之前只要是市政問題，不是殷瑋回答就是局處回答，對國政問題反而侃侃而談，不斷地接受專訪。范雲表示，蔣萬安似乎很想要應徵陳其邁的發言人。結果應徵又做得不好，明明別人不是那樣講的，然後不斷地代為詮釋。所以奉勸蔣萬安哦不要再當別人的發言人了，忘了自己該做的事情。自己作為台北市民真的非常憂心，要求市長可以趕快回去上班好嗎？黃捷表示，如果蔣萬安這麼想應徵陳其邁的發言人，就投履歷到高雄市府。不要再忘記現在是台北市長。如果這麼積極地想要轉換職位，那履歷準備好，自己也是可以幫忙代送。