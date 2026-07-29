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日本熊本縣發生規模7.1強震，最大震度達7級，造成重大傷亡。台北市長蔣萬安今（29）日表示，第一時間表達關心和慰問，若有任何需求全力支援，北市搜救隊也已經整備好，若熊本有需求，可隨時出發協助救災。日本熊本縣昨發生規模7.1強震，蔣萬安晚間在臉書發文表示，代表臺北市向熊本的朋友致上最誠摯的關懷，祈願大家一切平安。熊本一直是臺北重要的城市夥伴。今年1月，熊本縣木村敬知事訪問臺北，當時針對青少年交流、運用直航班機促進經濟產業合作，以及交通對策等議題深入交換意見，也期待未來持續深化雙方交流。蔣萬安說，天災無情，但城市之間的情誼深厚。只要有臺北市可以協助的地方，我們一定全力提供必要的協助。蔣萬安今出席小貓熊亮相記者會，針對熊本強震一事，他說已經要求消防局，對於台北市搜救隊已經整備好，而且也向中央反應，如果要統一調度，中央也願意將北市搜救隊納入，熊本若有需求，「我們隨時可以出發，給予協助救災。」