我是廣告 請繼續往下閱讀

《異度神劍 2》故事背景

畫面迎來大提升 TV模式可享4K畫質

▲《異度神劍 2 Nintendo Switch 2 Edition》TV模式畫質可提升到4K。（圖／Nintendo台灣官方頻道YT）

新增「傭兵團行動」戰鬥模式

▲新增「傭兵團行動」模式。（圖／Nintendo台灣官方頻道YT）

全新稀有神劍「M.O.M.O.」登場

▲全新神劍「M.O.M.O.」登場。（圖／Nintendo台灣官方頻道YT）

新增「焰」與「光」服裝

▲新版本將推出焰與光的新造型服裝。（圖／Nintendo台灣官方頻道YT）

數位版、升級通行證7/30搶先玩 實體盒裝版要等10/1

任天堂官方近日公開《異度神劍 2 Nintendo Switch 2 Edition》介紹影片，宣布經典RPG巨作將於登陸Nintendo Switch 2！本次升級版不僅帶來顯著的畫質與流暢度提升，更追加了直接操作神劍戰鬥的全新模式、新稀有神劍以及角色新服裝，已經有Nintendo Switch版《異度神劍2》的玩家，可單獨購買「升級通行證」升級到Nintendo Switch 2。本作故事舞台是在被雲海覆蓋的巨大生物「巨神獸（阿魯斯）」身上的世界「阿爾斯特」，人們生活在巨神獸上，主角雷克斯成為「劍主」後，透過亞種生命體「神劍」少女焰的力量，與她一同朝傳說中的「樂園」前進。玩家在擁有各種地貌與生態系的巨神獸之間展開冒險，並圍繞「樂園」與傳說神劍「天之聖杯」揭開壯大的故事。本次《異度神劍 2 Nintendo Switch 2 Edition》大幅提升解析度與影格率表現，讓廣大的巨神獸世界「阿爾斯特」呈現出前所未有的細緻質感，無論是漫步在巨神獸身上，或是體驗圍繞「天之聖杯」展開的壯大劇情，玩家都能享受更具沉浸感的視覺盛宴。支援4K高解析度輸出（須搭配支援4K的電視或螢幕）。提升至1080p解析度。全程以60fps順暢運行，讓戰鬥與地圖探索更流暢。玩家能直接在戰鬥中操控「神劍」。每次任務最多可選擇6名神劍參戰，並在戰鬥中自由切換角色。累積戰鬥中的特殊量表可釋放強大必殺技，順利通關後更能獲得豐富的道具。在升級版本中會追加全新稀有神劍「M.O.M.O.」，她會透過模式變換，在光屬性、暗屬性之間切換，她也擁有專屬的神劍任務。玩家可透過新模式「傭兵團行動」的報酬取得「焰」與「光」的新服裝，也可透過讀取「焰」或「光」amiibo 獲得。新服裝不只會在遊戲操作畫面中出現，在事件劇情中也會呈現新服裝的樣子。《異度神劍 2 Nintendo Switch 2 Edition》下載版預定2026年7月30日發布，盒裝版預計在2026年10月1日發售，建議售價為新台幣1999元，已有《異度神劍 2》Switch 版的玩家，只需以210元購買「Nintendo Switch 2 Edition 升級通行證」，即可享受4K 60fps畫質升級與全新追加內容，升級通行證將於7月30日發布。