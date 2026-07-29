日本熊本發生規模7.1強震，地震發生後，陸續傳回道路隆起、橋梁斷裂、建築物倒塌等災情畫面，另有大型購物中心疑似發生爆炸，面對震撼的災後影像，消防專家林金宏表示，比起只看見橋梁已經斷裂、建築物嚴重毀損，更重要的是找到災害「發生當下」的影像，還原事故如何一步步形成。
林金宏指出，災後照片只能呈現事故結果，若能透過道路監視器、行車紀錄器、民眾手機及設備紀錄，找出橋梁崩落或爆炸發生前後的關鍵變化，才能協助工程及防災單位改善設計與應變機制。
關鍵一：橋梁是立即斷裂，還是逐步受損？
林金宏表示，看見斷橋畫面時，要釐清橋梁是在強震發生後立即崩落，還是先出現橋墩位移、支承破壞或橋面變形，最後才失去支撐。不同的破壞過程，代表橋梁結構可能存在不同弱點，也會影響後續耐震設計及補強方式。
關鍵二：橋梁斷裂前有沒有出現警訊？
橋梁在倒塌前，是否曾出現異常晃動、橋面傾斜、裂縫擴大或路面錯位，也是調查重點。林金宏指出，若能找出斷裂前的明顯徵兆，未來便有機會透過監測設備、自動警報或即時封橋機制，在橋梁完全崩落前阻止車輛繼續進入。
關鍵三：橋上人車是否有機會及時撤離？
地震發生時，橋上是否仍有車輛及行人？駕駛人有沒有看見異常、及時停車或轉向？從橋梁出現受損到完全斷裂，中間究竟相隔多久？林金宏認為，這些資訊不只關係到事故傷亡原因，也能用來檢討駕駛人在橋梁上遇到強震時，應該立即停車、持續通行，還是儘速駛離。
關鍵四：瓦斯從哪個位置洩漏？
針對大型購物中心疑似發生爆炸，林金宏表示，在事故原因尚未確認前，不能只用「地震造成氣爆」一句話概括。調查人員必須釐清，瓦斯是否從建築物內部或地下管線洩漏，是管線受到地震拉扯而斷裂、接頭鬆脫，還是閥件及設備因劇烈搖晃受損。只有找到真正的洩漏位置及破壞原因，才能檢討管線配置、接頭耐震能力及設備固定方式。
關鍵五：自動遮斷及警報裝置有沒有啟動？
地震發生後，瓦斯自動遮斷裝置是否正常動作，也是事故調查的重要環節。若裝置未啟動，就要進一步確認是設備故障、啟動門檻設定不當，還是實際破壞模式超出原有設計範圍。此外，現場人員是否曾聞到瓦斯味、接獲警報，或發現壓力及流量異常？是否有人有機會關閉總開關、切斷電源並疏散人員？這些時間點都可能決定災害是否繼續擴大。
關鍵六：瓦斯洩漏多久後發生爆炸？點火源是什麼？
除了找出洩漏原因，還必須還原瓦斯開始外洩到爆炸發生之間的時間差，以及最後引發爆炸的點火源。點火源可能來自電器設備產生的火花、電線短路、明火，或其他運轉中的設施。若能確認可燃氣體如何累積，以及哪項設備成為點火源，未來才能改善斷電、通風、警報及避難程序。
林金宏表示，斷橋及爆炸並非一張災後照片就能說明，可能是一連串結構或設備受損、防護裝置未發揮作用、警報傳遞不及、人員未能及時判斷，以及現場狀況快速變化所累積的結果。他強調，每一場重大災害，都不應該只留下斷垣殘壁，還應該留下能夠避免下一場悲劇、真正救命的答案。」
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林金宏表示，看見斷橋畫面時，要釐清橋梁是在強震發生後立即崩落，還是先出現橋墩位移、支承破壞或橋面變形，最後才失去支撐。不同的破壞過程，代表橋梁結構可能存在不同弱點，也會影響後續耐震設計及補強方式。
關鍵二：橋梁斷裂前有沒有出現警訊？
橋梁在倒塌前，是否曾出現異常晃動、橋面傾斜、裂縫擴大或路面錯位，也是調查重點。林金宏指出，若能找出斷裂前的明顯徵兆，未來便有機會透過監測設備、自動警報或即時封橋機制，在橋梁完全崩落前阻止車輛繼續進入。
關鍵三：橋上人車是否有機會及時撤離？
地震發生時，橋上是否仍有車輛及行人？駕駛人有沒有看見異常、及時停車或轉向？從橋梁出現受損到完全斷裂，中間究竟相隔多久？林金宏認為，這些資訊不只關係到事故傷亡原因，也能用來檢討駕駛人在橋梁上遇到強震時，應該立即停車、持續通行，還是儘速駛離。
關鍵四：瓦斯從哪個位置洩漏？
針對大型購物中心疑似發生爆炸，林金宏表示，在事故原因尚未確認前，不能只用「地震造成氣爆」一句話概括。調查人員必須釐清，瓦斯是否從建築物內部或地下管線洩漏，是管線受到地震拉扯而斷裂、接頭鬆脫，還是閥件及設備因劇烈搖晃受損。只有找到真正的洩漏位置及破壞原因，才能檢討管線配置、接頭耐震能力及設備固定方式。
關鍵五：自動遮斷及警報裝置有沒有啟動？
地震發生後，瓦斯自動遮斷裝置是否正常動作，也是事故調查的重要環節。若裝置未啟動，就要進一步確認是設備故障、啟動門檻設定不當，還是實際破壞模式超出原有設計範圍。此外，現場人員是否曾聞到瓦斯味、接獲警報，或發現壓力及流量異常？是否有人有機會關閉總開關、切斷電源並疏散人員？這些時間點都可能決定災害是否繼續擴大。
關鍵六：瓦斯洩漏多久後發生爆炸？點火源是什麼？
除了找出洩漏原因，還必須還原瓦斯開始外洩到爆炸發生之間的時間差，以及最後引發爆炸的點火源。點火源可能來自電器設備產生的火花、電線短路、明火，或其他運轉中的設施。若能確認可燃氣體如何累積，以及哪項設備成為點火源，未來才能改善斷電、通風、警報及避難程序。
林金宏表示，斷橋及爆炸並非一張災後照片就能說明，可能是一連串結構或設備受損、防護裝置未發揮作用、警報傳遞不及、人員未能及時判斷，以及現場狀況快速變化所累積的結果。他強調，每一場重大災害，都不應該只留下斷垣殘壁，還應該留下能夠避免下一場悲劇、真正救命的答案。」