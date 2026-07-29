我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本熊本7.1強烈地震，導致熊本城石牆崩塌。（圖／翻攝自@sirokumadioＸ）

關鍵一：橋梁是立即斷裂，還是逐步受損？

關鍵二：橋梁斷裂前有沒有出現警訊？

關鍵三：橋上人車是否有機會及時撤離？

關鍵四：瓦斯從哪個位置洩漏？

關鍵五：自動遮斷及警報裝置有沒有啟動？

關鍵六：瓦斯洩漏多久後發生爆炸？點火源是什麼？