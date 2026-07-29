我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人隊自從1983年後就再也沒有奪得NBA總冠軍，但球隊傳奇巨星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）相信，詹姆斯（LeBron James）將會結束這段長達40多年的冠軍荒。為此，艾佛森甚至將自己最經典的綽號「答案」（The Answer）讓給了這位剛從洛杉磯湖人轉戰費城的超級巨星。艾佛森於台灣時間本周三受邀參加《史蒂芬·A·史密斯秀》（Stephen A. Smith Show）節目時，興奮地談到了詹姆斯加盟76人的決定。「我真的很開心，老兄。我為費城這座城市和這支球隊感到高興。以他的球員特質和個人品格，他真的能帶來很多東西，他就是真正的『答案』！」艾佛森表示。在詹姆斯加盟之前，76人今年休賽季的補強動作已相當猛烈，不僅透過交易拿下傑倫·布朗（Jaylen Brown），還簽下韋德（Dean Wade）與西蒙斯（Anfernee Simons），加上當家中鋒恩比德（Joel Embiid）近年來首次以完全健康的狀態迎接新賽季，陣容本就相當精銳。然而，艾佛森認為詹姆斯的加入是將這些天賦凝聚在一起的「最後拼圖」：「他就是我們所需要的最後一塊拼圖。只要把他放在任何球隊，你絕對都有機會爭冠。他在場上經歷過無數大風大浪，熟悉籃球場上的各種狀況，他的領導力與天賦能大大提升任何球隊奪冠的機率。他被稱為『國王』是有原因的。」另一方面，詹姆斯的經紀人里奇·保羅（Rich Paul）在節目上的言論則引發了部分湖人球迷的強烈不滿。保羅表示，出生於費城的已故傳奇球星科比·布萊恩（Kobe Bryant）若在世，也會非常認同詹姆斯加盟76人的決定。保羅透露：「這是一次充滿競爭力的選擇，也是一項挑戰。這展現了詹姆斯真的渴望競爭。如果是科比，他絕對會超級...我不知道用『自豪』合不合適，但他絕對會說『太棒了，就該這樣做！』」保羅這番話讓許多湖人球迷感到不舒服，也讓新賽季76人與湖人的首次對決未演先轟動，增添了更多話題與煙硝味。