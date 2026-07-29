美國一項總值140億美元（約新台幣4200億元）的對台軍售案已於今年1月獲美國國會跨黨派支持通過，不過至今仍未獲川普政府正式批准。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前受訪時表示，目前相關方案仍在政府內部審查中。對此，美國《富比世》（Forbes）刊文呼籲美國總統川普（Donald Trump）儘速批准，強調此舉攸關美國的國際信譽、對中國的嚇阻力，以及對台政策的一致性，更直言「幫助台灣，就是幫助美國」。
富比世：川普應立即批准對台軍售
《富比世》28日刊登董事長兼總編輯史蒂夫‧富比士（Steve Forbes）撰寫、題為《幫助台灣就是幫助美國》（Helping Taiwan Helps The U.S.）的評論文章。文章指出，批准這項軍售不僅攸關台灣安全，也符合美國更廣泛的戰略利益，因此川普政府不應再延宕。
文章提出三大理由，包括維護美國信譽、強化對中國的嚇阻，以及維持歷屆政府對台政策的一致性。
憂拖延損害美國信譽 恐讓北京誤判
文章指出，《台灣關係法》承諾美國將協助台灣維持足夠的自我防衛能力。當美國國會已批准軍售，總統卻遲遲未執行，不僅盟友會關注，北京也會密切觀察。
富比士認為，若軍售遲遲無法落實，將對外釋放錯誤訊號，讓外界認為美國對台承諾可能成為與中國談判時可交換的籌碼，進一步削弱華府的國際信譽。
他也提到，美國近年部分已批准的對台軍售案交付進度緩慢，同樣已對美方可信度造成負面影響。
豪豬戰略仰賴軍售 延宕恐削弱台灣戰備
文章指出，台灣近年推動的「豪豬戰略」（Porcupine Strategy），就是透過反艦飛彈、精準彈藥等非對稱作戰能力，提高中國若發動攻擊所需付出的成本。
而此次軍售案中的多項裝備，正是台灣防衛規劃的重要核心。隨著中國持續加大對台軍事施壓，每延後一個月交付，都可能讓台灣防衛能力出現缺口，降低整體嚇阻效果。
籲勿將軍售當談判籌碼 避免北京取得影響力
富比士進一步表示，包括川普第一任期在內，歷屆美國政府大多將對台軍售視為例行性政策，並與美中貿易、外交談判分開處理，目的就是避免讓北京對美國履行防衛承諾擁有實質影響力。
他警告，若將此次軍售案當成美中貿易談判或領袖峰會的交換條件，不僅違背過去政策慣例，也可能鼓勵中國未來持續透過外交施壓，試圖阻撓其他對台軍售案。
指2028年台灣大選前批准更具意義
文章最後指出，時機同樣至關重要。富比士認為，隨著台灣將於2028年舉行總統大選，美國若持續展現對台支持，有助於強化台灣社會支持自我防衛的力量，而非向北京讓步。
他表示，若川普政府現在批准這項軍售，不僅能讓台灣安心，也將向印太地區盟友釋出明確訊號，證明無論美中關係如何變化，美國對台支持仍將維持穩定，這對台灣安全與美國整體戰略利益都至關重要。
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《富比世》28日刊登董事長兼總編輯史蒂夫‧富比士（Steve Forbes）撰寫、題為《幫助台灣就是幫助美國》（Helping Taiwan Helps The U.S.）的評論文章。文章指出，批准這項軍售不僅攸關台灣安全，也符合美國更廣泛的戰略利益，因此川普政府不應再延宕。
文章提出三大理由，包括維護美國信譽、強化對中國的嚇阻，以及維持歷屆政府對台政策的一致性。
憂拖延損害美國信譽 恐讓北京誤判
文章指出，《台灣關係法》承諾美國將協助台灣維持足夠的自我防衛能力。當美國國會已批准軍售，總統卻遲遲未執行，不僅盟友會關注，北京也會密切觀察。
富比士認為，若軍售遲遲無法落實，將對外釋放錯誤訊號，讓外界認為美國對台承諾可能成為與中國談判時可交換的籌碼，進一步削弱華府的國際信譽。
他也提到，美國近年部分已批准的對台軍售案交付進度緩慢，同樣已對美方可信度造成負面影響。
豪豬戰略仰賴軍售 延宕恐削弱台灣戰備
文章指出，台灣近年推動的「豪豬戰略」（Porcupine Strategy），就是透過反艦飛彈、精準彈藥等非對稱作戰能力，提高中國若發動攻擊所需付出的成本。
而此次軍售案中的多項裝備，正是台灣防衛規劃的重要核心。隨著中國持續加大對台軍事施壓，每延後一個月交付，都可能讓台灣防衛能力出現缺口，降低整體嚇阻效果。
籲勿將軍售當談判籌碼 避免北京取得影響力
富比士進一步表示，包括川普第一任期在內，歷屆美國政府大多將對台軍售視為例行性政策，並與美中貿易、外交談判分開處理，目的就是避免讓北京對美國履行防衛承諾擁有實質影響力。
他警告，若將此次軍售案當成美中貿易談判或領袖峰會的交換條件，不僅違背過去政策慣例，也可能鼓勵中國未來持續透過外交施壓，試圖阻撓其他對台軍售案。
指2028年台灣大選前批准更具意義
文章最後指出，時機同樣至關重要。富比士認為，隨著台灣將於2028年舉行總統大選，美國若持續展現對台支持，有助於強化台灣社會支持自我防衛的力量，而非向北京讓步。
他表示，若川普政府現在批准這項軍售，不僅能讓台灣安心，也將向印太地區盟友釋出明確訊號，證明無論美中關係如何變化，美國對台支持仍將維持穩定，這對台灣安全與美國整體戰略利益都至關重要。