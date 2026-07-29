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▲嚴之遭爆偷吃團員，身為正宮的王茉聿今日凌晨在IG上PO出黑底文寫道：「謝謝大家的關心，我跟女兒會好好的。」（圖／王茉聿IG@moyuwang0122）

創作樂團「歐巴尚青」由嚴之、曼青、安祖組成，近日爆出感情醜聞，團員嚴之、曼青疑似捲入婚外情，不僅在錄音室穿情趣內衣激戰，甚至爆出嚴之趁妻子王茉聿懷孕時相約Motel，消息一出引發歌迷譁然。老公被爆偷吃，王茉聿今（29）日凌晨在IG上PO出黑底文寫道：「謝謝大家的關心，我跟女兒會好好的。」根據《壹蘋新聞網》「歐巴尚青」主唱嚴之和鼓手曼青自2024年初起展開婚外情。曼青遭控穿著情趣內衣在錄音室約會，嚴之甚至還在妻子王茉聿懷孕時，偷偷到Motel幽會，外遇曝光後陳曼青被要求支付30萬元賠償，且必須簽署不得再犯的切結書。對於樂團爆出醜聞，「歐巴尚青」所屬經紀公司時代創藝表示，相關爆料內容與事實有些出入，但嚴之也坦承自己過去曾在婚姻關係中犯下錯誤，並與妻子王茉聿達成共識，努力維繫家庭關係。嚴之遭爆偷吃團員，身為正宮的王茉聿今日凌晨在IG上PO出黑底文寫道：「謝謝大家的關心，我跟女兒會好好的。」堅強模樣也讓人看了心疼。事實上，王茉聿同樣也是歌手，憑著《超級星光大道》出道的她，有著亮眼外型和火辣身材，被稱作「最辣護理師」，2023年5月宣布結婚，並於隔年產下一女。而曼青陷入小三風波後，目前將IG轉為私人帳號，似乎是想躲避外界攻擊。至於醜聞對樂團未來發展是否造成衝擊？備受關注。