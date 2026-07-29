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藏壽司：三麗鷗18款扭蛋！8/7開搶手機吊飾、收納袋、陶瓷碗盤

▲藏壽司x三麗鷗「夏日海邊」18款扭蛋，6款公仔吊飾、6款亮面胸章、6款電壓菱形吊飾。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

▲三麗鷗明星穿泳裝躺在泳圈上的6款「鮮度君公仔吊飾」好萌。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

18款扭蛋！6款公仔吊飾、6款亮面胸章、6款電壓菱形吊飾

▲6款亮面胸章有著三麗鷗明星特寫。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

▲6款「電壓菱形吊飾」。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

2款限定滿額贈！全台16間限定店鋪開搶

▲三麗鷗家族壓克力手機支架吊飾。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

4款加價購！旅行收納袋、陶瓷碗盤組兩波段開搶

▲三麗鷗旅行收納袋、陶瓷碗盤組。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

6家主題店打卡抽獎造型陶瓷盤！

▲2款三麗鷗特色餐點送2款插卡及4款透卡。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

2款特色餐點送2款插卡及4款透卡！

爭鮮MAGiC TOUCH開吃韓味！聯名韓勾ㄟ金針菇

月21日，推出「韓勾ㄟ金會点」聯名活動，開吃韓國人氣「麻藥」風味、經典必吃春川起司雞， 到傳統韓式菜包肉等10道結合韓式風味與台灣在地靈感的限定新品。



推薦去年好評升級的「金点麻藥赤蝦」、創意翻轉韓國經典菜包肉的「金点韓風肉包菜」，還有「金点春川起司雞」、「金点泡菜香酥豚」、「金点酸菜鮑魚牛」、「金点柚香鮭」、「金点口水雞冷麵」等菜單。



▲爭鮮旗下MAGiC TOUCH二度聯名韓勾ㄟ金針菇。（圖／爭鮮sushiexpress.com.tw)



藏壽司聯名三麗鷗家族「夏日海邊」主題，宣布暑假8月7日起全台門市開賣，Hello Kitty、大耳狗喜拿、酷洛米、布丁狗、人魚漢頓、帕恰狗，換上泳裝的海灘造型躺在泳圈上的6款公仔吊飾、6款亮面胸章、6款電壓菱形吊飾共18款扭蛋，滿額贈壓克力手機支架吊飾、還有旅行收納袋及陶瓷碗盤組加價購周邊商品、6間主題店一次整理。爭鮮迴轉壽司旗下MAGiC TOUCH，二度聯名百萬Youtuber韓勾ㄟ金針菇「金家ㄟ」。暑假盛夏，藏壽司 x 三麗鷗家族推出「夏日海邊度假」系列扭蛋，讓Hello Kitty、大耳狗喜拿、酷洛米、布丁狗、人魚漢頓、帕恰狗6大明星，換上泳裝以海灘造型躺在泳圈上，繽紛搶眼。全系列8月7日至9月16日開搶。◾️人氣角色慵懶躺在泳圈上，展現度假氛圍，還蓋上專屬立體鮮度君蓋搭配愛心墨鏡的巧思。悠閒夏日姿態的6款角色設計，把海島度假感隨時戴在身上。宛如迷你夏日明信片，採用軟材質搭配角色專屬背景與夏日小物。◾️藏壽司8月7日起同步於全台16間限定店鋪，加碼推出三麗鷗家族滿額贈活動，凡於指定店鋪單筆發票折扣後金額滿1200元以上，並完成指定社群任務，即可獲得1款（共2款，共限量4800個，隨機贈送，數量有限，送完為止）。北部：松江南京店、板橋遠科店、桃園遠百店、八德興豐路店、林口三井Outlet店。中部：台中惠文路店、台中大遠百店、台中港三井Outlet店、台中三井LaLaport店。南部：嘉義耐斯店、台南FOCUS店、漢神本館店、高雄岡山店、高雄五福光華店、林園沿海路店。東部：花蓮自由路店。◾️活動期間凡單筆消費滿800元，即可以優惠價換購實用生活好物：第一波8月7日起，可以499元即可加購「旅行收納袋」，共推出布丁狗與酷洛米2款，以角色大臉搭配吸睛立體耳朵造型；大容量袋身可輕鬆摺疊收納成小巧尺寸，後方搭配行李箱拉桿套實用功能。（布丁狗款限量5000個、酷洛米款限量10000個）。第二波9月1日起，可以599元加購「陶瓷碗盤組」，包含酷洛米與人魚漢頓2款，850ml碗體大容量。（人魚漢頓款限量6000個、酷洛米款限量9000個）。◾️活動期間，全台6間指定門市變身主題店，打造夏日度假氛圍「三麗鷗家族限定佈置店」，從店外入口、客席區背板到桌面裝飾，都有三麗鷗大明星的身影，推薦等待區最適合美拍的場景。活動期間，完成指定社群任務，還有機會抽中「造型陶瓷盤」乙個，共有Hello Kitty、布丁狗、大耳狗喜拿、酷洛米4款設計。全台6間指定門市：桃園大興西店、高雄五福光華店、板橋遠科店、台北館前店、台中惠文路店及林園沿海路店。◾️藏壽司這次還攜手三麗鷗家族推出特色餐點！「凱蒂莓莓蛋糕芭菲」搭配Hello Kitty泳圈造型插卡、「布丁狗布丁水果百匯」搭配布丁狗造型插卡；購買特色甜點即贈三麗鷗家族限定透卡乙張，Hello Kitty 與布丁狗各推出「夏日花圈風款」及「度假相框風款」2款設計。爭鮮迴轉壽司旗下MAGiC TOUCH，二度攜手人氣韓式美食品牌「金家ㄟ」，即日起至9