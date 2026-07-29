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台股加權指數今（29）日以41,491.48點開出、下跌111.88點，開盤約2分鐘一度翻紅，隨後再度翻黑，截至上午9時35分，盤中最低探至40,546.73點、下殺1,056.63點，一度失守41,000點整數關卡。財經專家阮慕驊表示，今年以來全球股市受AI熱潮帶動，美股科技股表現亮眼，費城半導體指數上半年一度大漲逾八成，但若深入觀察個股表現，標普500資訊科技類股中，已有約六成公司自一年高點回跌超過兩成，顯示科技股「全面上漲」的行情已經結束，市場正式進入資金輪動與選股決勝的新階段。阮慕驊指出，過去只要買進科技股或相關ETF便有機會同步受惠，但如今市場焦點已從「全面上漲」轉向「贏家輪替」，未來決定投資績效的關鍵，將不再只是追蹤指數，而是能否精準掌握下一波受惠族群。阮慕驊重申先前提出的「智慧資本主義」觀點，認為AI產業將依序歷經硬體建置期（2022年至2027年）、軟體應用期（2028年至2032年），以及成熟發展期三個階段。他分析，目前市場資金仍集中於AI算力與硬體供應鏈，但隨著基礎建設逐漸完成，下一波資金有望逐步轉向AI應用層，包括企業生產力工具、金融科技、醫療生技及國防等領域，投資布局也將隨之調整。阮慕驊表示，被動式ETF依循指數規則調整持股，無法主動判斷哪些企業會因AI受惠、哪些企業可能遭到取代，因此當市場快速輪動時，主動選股的重要性將更加凸顯。他舉例指出，目前不少軟體類股仍面臨修正壓力，顯示市場對AI受惠族群仍在重新定價，也讓能夠快速調整持股的主動式策略更具發揮空間。談及近期台股回檔，阮慕驊認為，此波下跌並非基本面惡化，而是漲幅過大後的合理修正。他表示，AI供應鏈訂單與企業獲利仍持續成長，今年4月至6月中，加權指數短短約兩個半月大漲逾1萬6300點、漲幅約51%，在急漲後出現本益比修正屬正常現象。阮慕驊認為，只要AI產業基本面沒有改變，台股長線投資機會仍值得期待，尤其AI供應鏈領導廠商仍具備持續成長動能。