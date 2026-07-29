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▲新北市第二行政中心設於三重，鄰近捷運先嗇宮站，吸引不少未雨綢繆的民眾關注周邊房市。（圖／鄉林不動產研究室提供）

▲專家整理新莊頭前庄站與三重先嗇宮站的房市條件比較，頭前庄站憑藉雙捷運與成熟機能勝出。（圖／鄉林不動產研究室整理）

新北市政府第二行政中心預計今年 9 月完工取得使用執照，年底將有警察局、衛生局、交通局等局處約 3,000 名公務員進駐辦公。這場「公務員大遷徙」引爆周邊房市關注度，網友更在論壇熱烈討論「買捷運宅選三重先嗇宮站還是新莊頭前庄站？」專家分析指出，頭前庄站憑藉雙捷運與成熟機能，最具補漲紅利。座落於三重新北科技園區的新北市第二行政中心，預計 9 月取得使照，年底迎來 3,000 多名公務員進駐，與新莊副都心中央聯合辦公大樓遙相呼應，打造雙北龐大的行政與產業廊帶。這波大遷徙讓周邊房市話題迅速發酵，許多未雨綢繆的買盤紛紛在網路發問，究竟該選先嗇宮站還是頭前庄站布局，引爆熱議。網友對兩站各有偏好，單身青年看好先嗇宮站離台北市僅一橋之隔；但更多換屋族與專家指出，先嗇宮站周邊仍處於舊工業區轉型純住宅的陣痛期，生活機能尚未健全。反觀頭前庄站坐擁「中和新蘆線」與「環狀線」雙捷運交會核心，前往北市或板橋特區皆無需頻繁轉乘，大幅節省時間成本，成為雙薪家庭購屋的首選黃金中繼點。鄉林不動產研究室分析，頭前庄站一出站即有 IKEA 與家樂福等大型賣場，成熟商圈免去漫長等待期，且緊鄰新莊體育園區。看好這波行政搬遷與雙捷運紅利，指標建商也積極佈局，鄉林集團董事長賴正鎰便透露，看好新莊發展潛力，今年第三季將於頭前庄站附近推出全新建案。房仲業者指出，，相較周邊高價新案，頭前庄站憑藉成熟機能，後市最能享受補漲紅利。