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《Big Walk》與朋友合作探索開放世界

《Dying Light 2: Stay Human – Reloaded Edition》在喪屍群中求生

《Signalis》壓抑氣氛找出隱藏秘密

美國PlayStation官方公布2026年8月的PlayStation Plus會員免費遊戲陣容，包含《Big Walk》、《Dying Light 2: Stay Human – Reloaded Edition》及《Signalis》3款遊戲，目前完整免費遊戲名單尚未公布，PlayStation Plus會員從8月4日起就能收藏遊戲，並把遊戲永久保存在資料庫中。另外，7月份免費遊戲也將在下周二（8月4日）結束兌換，提醒玩家們別忘了領取。《Big Walk》的開發團隊House House，過去曾製作以惡作劇鵝為主題的遊戲《Untitled Goose Game》大受歡迎。《Big Walk》將帶著玩家前往充滿綠意的開放世界，玩家們可跟朋友一起探索、解開島上的謎題，本作強調「團隊合作與溝通」的樂趣，遊戲採用距離語音聊天系統，玩家必須保持一定距離內才能互相聽見對話。《Dying Light 2》是一款喪屍生存遊戲，玩家將成為漫遊者，利用跑酷技巧在各派系角力、喪屍中，闖出自己的生路。有玩家笑說，《Dying Light 2》玩了兩關就不敢玩了，「劇情倒是雲玩了」、「居然有《Dying Light 2》，不過該買的都買了吧，打折常客」。喜歡復古、壓抑氣氛的遊戲玩家不要錯過《Signalis》，玩家扮演技術員，在冷戰科技感的視覺風格中，探索荒廢基地的秘密，還要在極限的資源下和夢魘生物周旋。