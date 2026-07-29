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洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平終於找回熟悉的開轟手感！他今天以「第1棒、指定打擊」先發出戰西雅圖水手，首局首打席就轟出本季第23發陽春砲，終結連續10場、45打席沒有全壘打的低潮，也是明星賽後首轟。這發飛行距離131.6公尺的怪力彈，甚至讓水手轉播席當場沉默長達10秒。大谷面對水手先發右投卡斯提歐（Luis Castillo），在兩好兩壞後逮中內角低滑球，將球轟向中外野大牆。這球擊球初速達175.6公里、飛行距離432英尺，為大谷本季第3遠的全壘打，也替道奇先馳得點。水手主播高德史密斯（Aaron Goldsmith）看到球飛向中外野後高喊：「大谷翔平，歡迎回來！」接著轉播席突然陷入約10秒沉默，似乎仍在消化這發超大號全壘打。球評瓦雷（Dave Valle）隨後苦笑表示，他原本正準備談論大谷近期在客場打擊率僅1成84、狀態陷入掙扎，沒想到大谷隨即用全壘打回應。他也盛讚大谷揮棒看似簡單，卻能產生難以想像的力量。大谷在明星賽前受到左膝不適影響，明星賽期間也專心休養，近期投球進度暫停，打擊狀態同樣出現下滑。這發全壘打因此不只是本季第23轟，也被球迷視為他逐漸擺脫低潮的復活訊號。這也是大谷本季第10支首局首打席全壘打，連續兩季達到雙位數；大聯盟生涯累積34支首局首打席轟，距離鈴木一朗（Ichiro Suzuki）保持的日本球員紀錄只差3支。