我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（29）日在國際利空持續發酵下，盤勢賣壓沉重，加權指數失守4萬點整數關卡。截至午盤，指數來到39974.31點，下跌1629.05點，跌幅3.92%，成交值6514億元；櫃買指數報330.07點，下跌22.35點，跌幅6.34%，成交值1335億元，中小型股賣壓明顯重於大型權值股。權值股方面，台積電（2330）截至上午10時56分報2220元，下跌60元，跌幅2.63%，拖累電子權值股表現。不過，大盤扣除台積電後指數跌幅仍高達4.97%，顯示今日跌勢並非僅由台積電造成，電子股與中小型股同步遭遇沉重賣壓。權值股全數重挫，跌幅擴大，台積電（2330）跌65元報2215元；聯發科（2454）跌310元報3005元；鴻海（2317）跌3元報235元；台達電（2308）跌140元報1440元。記憶體族群疲軟，南亞科（2408）跌停鎖353.5元；華邦電（2344）慘摔跌停130元；旺宏（2337）開盤跌逾5%，隨後亮燈跌停102元；被動元件大廠國巨（2327）慘摔跌停鎖507元，股價回測500元關卡；禾伸堂（3026）跌停鎖474.5元；信昌電（6173）跌停鎖147元。法人指出，此波修正除受到國際市場震盪影響外，AI族群獲利了結賣壓持續湧現，加上融資大幅減少231億元，代表市場正加速清洗浮額，短線仍須等待籌碼沉澱。法人表示，目前市場將持續關注加權指數能否重新站回4萬點，以及台積電等電子權值股是否止穩。若融資持續下降、賣壓逐步收斂，將有助市場築底；不過在國際政經變數未解除前，短線盤勢仍將維持震盪整理，投資人宜留意風險控管，避免追低搶反彈。