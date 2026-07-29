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北市萬芳高中一名男性劉姓教師，去年利用職務權勢，要求學生拍攝上半身裸照，沒想到家長向教育局陳情並提出性平申請，卻遭校方敷衍塞責，最終北市府性平會依職權發動調查才認定屬實，劉師更被判3年10月徒刑，監察院昨發布糾正，認為北市教育局未善盡監督職權、處置不當。台北市長蔣萬安今（29）日表示，已要求教育局加強督導，全面檢視性平事件處理機制。北市教育局說，本案均依當時法令規定辦理，第一時間即督導學校採取暫時停聘、避免接觸學生及學生輔導等保護措施，以學生安全為優先。教育局表示，審查調查報告時，主動發現師生權勢關係、教師專業倫理及專業界線等法律評價仍有疑義，依法要求學校補正、不予備查，並提請市府性別平等教育委員會重新審議，最終認定校園性別事件成立。教育局強調，嗣後司法程序取得行政調查當時尚未掌握的新事證，並經法院判決確認後，立即督導學校依法啟動程序，經教師評審委員會及本市教師專業審查委員會審議，最終核定教師免職，並依《教師法》終身不得聘任為教師。教育局將持續精進校園性別事件調查及學生保護機制，依法督導學校落實各項保護措施，全力維護學生受教權益與校園安全。