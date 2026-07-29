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▲4600名自衛隊火速馳援！永旺購物中心動員170人搜救（圖／路透社／達志影像）

熊本7.1強震災情持續延燒，日本政府全力投入救災資源。防衛大臣小泉29日上午宣布，將部署約投入救援行動，其中主力來自陸上自衛隊第8師團，展現政府對這場「令和8年熊本地震」的高度重視。在爆炸倒塌的永旺購物中心熊本店現場，搜救行動同步全力展開。根據報導，傷患，目前現場共有投入救援工作，全力搜尋仍受困於瓦礫中的失蹤人員，並加速將傷患後送就醫。針對地震導致的大規模停水問題，自衛隊也已展開供水支援行動：，協助當地居民取得民生用水。政府同時規劃，後續將進一步擴大支援範圍至等停水地區。隨著災區持續籠罩在夏季高溫之下，中暑風險成為救災現場不容忽視的新挑戰。為此，相關單位29日將從，緊急空運送往熊本災區，協助避難所與救災人員應對酷暑，降低中暑意外發生的風險。