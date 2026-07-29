熊本7.1強震災情持續延燒，日本政府全力投入救災資源。防衛大臣小泉29日上午宣布，將部署約4,600名自衛隊人員投入救援行動，其中主力來自陸上自衛隊第8師團，展現政府對這場「令和8年熊本地震」的高度重視。
永旺購物中心170人投入搜救 凌晨2點啟動直升機運傷
在爆炸倒塌的永旺購物中心熊本店現場，搜救行動同步全力展開。根據報導，傷患直升機空運作業已於29日凌晨2點左右啟動，目前現場共有170名人員投入救援工作，全力搜尋仍受困於瓦礫中的失蹤人員，並加速將傷患後送就醫。
供水車馳援斷水重災區 宇土、三船町也將陸續支援
針對地震導致的大規模停水問題，自衛隊也已展開供水支援行動：上午6點30分起，已在八代市1處據點與人吉市（浮木市，原文為「浮木市」可能為報導筆誤，實際地名待進一步確認）5處據點啟動供水援助，協助當地居民取得民生用水。政府同時規劃，後續將進一步擴大支援範圍至宇土市與三船町等停水地區。
防中暑成救災新課題 300台攜帶式降溫設備空運入災區
隨著災區持續籠罩在夏季高溫之下，中暑風險成為救災現場不容忽視的新挑戰。為此，相關單位29日將從埼玉縣陸上自衛隊入間基地，緊急空運300台攜帶式降溫設備送往熊本災區，協助避難所與救災人員應對酷暑，降低中暑意外發生的風險。
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在爆炸倒塌的永旺購物中心熊本店現場，搜救行動同步全力展開。根據報導，傷患直升機空運作業已於29日凌晨2點左右啟動，目前現場共有170名人員投入救援工作，全力搜尋仍受困於瓦礫中的失蹤人員，並加速將傷患後送就醫。
供水車馳援斷水重災區 宇土、三船町也將陸續支援
針對地震導致的大規模停水問題，自衛隊也已展開供水支援行動：上午6點30分起，已在八代市1處據點與人吉市（浮木市，原文為「浮木市」可能為報導筆誤，實際地名待進一步確認）5處據點啟動供水援助，協助當地居民取得民生用水。政府同時規劃，後續將進一步擴大支援範圍至宇土市與三船町等停水地區。
隨著災區持續籠罩在夏季高溫之下，中暑風險成為救災現場不容忽視的新挑戰。為此，相關單位29日將從埼玉縣陸上自衛隊入間基地，緊急空運300台攜帶式降溫設備送往熊本災區，協助避難所與救災人員應對酷暑，降低中暑意外發生的風險。
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